Wescley Pugliese De Castro

Soho

Wescley Pugliese De Castro
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
241
Profit Trade:
174 (72.19%)
Loss Trade:
67 (27.80%)
Best Trade:
1.50 USD
Worst Trade:
-5.20 USD
Profitto lordo:
80.25 USD (172 053 pips)
Perdita lorda:
-94.00 USD (98 665 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (8.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.24 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
16.22%
Massimo carico di deposito:
83.67%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
130 (53.94%)
Short Trade:
111 (46.06%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.78 USD (4)
Crescita mensile:
-8.88%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.67 USD
Massimale:
25.70 USD (42.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.62% (19.67 USD)
Per equità:
1.76% (2.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
MSFT.US 42
TSLA.US 42
AMD.US 33
NVDA.US 28
META.US 25
Bra50 25
AMZN.US 23
GOOG.US 15
AAPL.US 6
Bra50Aug25 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
MSFT.US -8
TSLA.US -6
AMD.US 6
NVDA.US -8
META.US 0
Bra50 6
AMZN.US 2
GOOG.US 1
AAPL.US -3
Bra50Aug25 -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
MSFT.US 2.5K
TSLA.US 18K
AMD.US 14K
NVDA.US 4.4K
META.US 22K
Bra50 3.9K
AMZN.US 4.1K
GOOG.US 5.2K
AAPL.US -149
Bra50Aug25 -388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.50 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.24 USD
Massima perdita consecutiva: -5.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
fgsfdg
Non ci sono recensioni
2025.09.19 16:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 14:16
Share of trading days is too low
2025.08.26 14:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 14:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 20:36
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 1.49% of days out of the 604 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
80% of trades performed within 6 days. This comprises 0.99% of days out of the 604 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:23 2025.08.25 20:23:16  

gfgdf

