Trade:
241
Profit Trade:
174 (72.19%)
Loss Trade:
67 (27.80%)
Best Trade:
1.50 USD
Worst Trade:
-5.20 USD
Profitto lordo:
80.25 USD (172 053 pips)
Perdita lorda:
-94.00 USD (98 665 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (8.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.24 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
16.22%
Massimo carico di deposito:
83.67%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
130 (53.94%)
Short Trade:
111 (46.06%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.06 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-1.40 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-5.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.78 USD (4)
Crescita mensile:
-8.88%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.67 USD
Massimale:
25.70 USD (42.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.62% (19.67 USD)
Per equità:
1.76% (2.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|MSFT.US
|42
|TSLA.US
|42
|AMD.US
|33
|NVDA.US
|28
|META.US
|25
|Bra50
|25
|AMZN.US
|23
|GOOG.US
|15
|AAPL.US
|6
|Bra50Aug25
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|MSFT.US
|-8
|TSLA.US
|-6
|AMD.US
|6
|NVDA.US
|-8
|META.US
|0
|Bra50
|6
|AMZN.US
|2
|GOOG.US
|1
|AAPL.US
|-3
|Bra50Aug25
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|MSFT.US
|2.5K
|TSLA.US
|18K
|AMD.US
|14K
|NVDA.US
|4.4K
|META.US
|22K
|Bra50
|3.9K
|AMZN.US
|4.1K
|GOOG.US
|5.2K
|AAPL.US
|-149
|Bra50Aug25
|-388
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +1.50 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.24 USD
Massima perdita consecutiva: -5.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 27801
