İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
27 (71.05%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (28.95%)
En iyi işlem:
11.17 EUR
En kötü işlem:
-4.98 EUR
Brüt kâr:
61.86 EUR (4 783 pips)
Brüt zarar:
-41.48 EUR (4 281 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (10.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
11.17 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
56.36%
Maks. mevduat yükü:
26.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
20 (52.63%)
Satış işlemleri:
18 (47.37%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.54 EUR
Ortalama kâr:
2.29 EUR
Ortalama zarar:
-3.77 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-16.68 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-16.68 EUR (4)
Aylık büyüme:
5.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.19 EUR
Maksimum:
16.68 EUR (6.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.41% (16.94 EUR)
Varlığa göre:
49.40% (123.95 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|11
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|9
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|2
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-1.6K
|NZDCAD
|916
|GBPUSD
|767
|EURUSD
|224
|USDCAD
|148
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.17 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +10.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -16.68 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 129
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|0.59 × 3736
|
Exness-MT5Real8
|0.62 × 479
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.66 × 497
