- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
27 (71.05%)
Loss Trade:
11 (28.95%)
Best Trade:
11.17 EUR
Worst Trade:
-4.98 EUR
Profitto lordo:
61.86 EUR (4 783 pips)
Perdita lorda:
-41.48 EUR (4 281 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (10.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
11.17 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
56.36%
Massimo carico di deposito:
26.11%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.22
Long Trade:
20 (52.63%)
Short Trade:
18 (47.37%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.54 EUR
Profitto medio:
2.29 EUR
Perdita media:
-3.77 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-16.68 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-16.68 EUR (4)
Crescita mensile:
5.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.19 EUR
Massimale:
16.68 EUR (6.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.41% (16.94 EUR)
Per equità:
49.40% (123.95 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|18
|NZDCAD
|11
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|9
|GBPUSD
|7
|EURUSD
|2
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-1.6K
|NZDCAD
|916
|GBPUSD
|767
|EURUSD
|224
|USDCAD
|148
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.17 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.68 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.45 × 129
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.54 × 13
|
ICMarketsSC-MT5
|0.59 × 3736
|
Exness-MT5Real8
|0.62 × 479
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.66 × 497
