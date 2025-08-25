SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Wonderfull Life
Jan Breel

Wonderfull Life

Jan Breel
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
27 (71.05%)
Loss Trade:
11 (28.95%)
Best Trade:
11.17 EUR
Worst Trade:
-4.98 EUR
Profitto lordo:
61.86 EUR (4 783 pips)
Perdita lorda:
-41.48 EUR (4 281 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (10.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
11.17 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
56.36%
Massimo carico di deposito:
26.11%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.22
Long Trade:
20 (52.63%)
Short Trade:
18 (47.37%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.54 EUR
Profitto medio:
2.29 EUR
Perdita media:
-3.77 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-16.68 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-16.68 EUR (4)
Crescita mensile:
5.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.19 EUR
Massimale:
16.68 EUR (6.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.41% (16.94 EUR)
Per equità:
49.40% (123.95 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 18
NZDCAD 11
GBPUSD 5
EURUSD 2
USDCAD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 5
NZDCAD 9
GBPUSD 7
EURUSD 2
USDCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -1.6K
NZDCAD 916
GBPUSD 767
EURUSD 224
USDCAD 148
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.17 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +10.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.68 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 2
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
VTMarkets-Live
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.45 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
MilliyFXGlobal-Server
0.54 × 13
ICMarketsSC-MT5
0.59 × 3736
Exness-MT5Real8
0.62 × 479
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
ForexClub-MT5 Real Server
0.66 × 497
110 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 22:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 08:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 20:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 20:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 20:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Wonderfull Life
50USD al mese
5%
0
0
USD
520
EUR
3
100%
38
71%
56%
1.49
0.54
EUR
49%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.