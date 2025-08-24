SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dreamcore
Manuel Gonzales

Dreamcore

Manuel Gonzales
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1800 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 112
Kârla kapanan işlemler:
835 (75.08%)
Zararla kapanan işlemler:
277 (24.91%)
En iyi işlem:
534.91 USD
En kötü işlem:
-92.13 USD
Brüt kâr:
7 129.95 USD (136 647 pips)
Brüt zarar:
-2 772.89 USD (105 163 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (69.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
549.38 USD (12)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
270
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
12.57
Alış işlemleri:
655 (58.90%)
Satış işlemleri:
457 (41.10%)
Kâr faktörü:
2.57
Beklenen getiri:
3.92 USD
Ortalama kâr:
8.54 USD
Ortalama zarar:
-10.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-168.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-346.62 USD (7)
Aylık büyüme:
40.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.28 USD
Maksimum:
346.62 USD (2.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.52% (348.32 USD)
Varlığa göre:
30.63% (4 325.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 189
GBPUSD 159
EURUSD 135
AUDUSD 131
USDCAD 93
GBPCHF 74
NZDCAD 72
AUDNZD 53
NZDUSD 50
EURCHF 43
CADCHF 36
EURGBP 31
NZDCHF 23
AUDCHF 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 991
GBPUSD 770
EURUSD 1K
AUDUSD 571
USDCAD 142
GBPCHF 179
NZDCAD 224
AUDNZD 56
NZDUSD 70
EURCHF 89
CADCHF 68
EURGBP 45
NZDCHF 44
AUDCHF 143
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD -442
GBPUSD -7K
EURUSD 1.3K
AUDUSD 2.7K
USDCAD 6.5K
GBPCHF 7K
NZDCAD -1K
AUDNZD 6.6K
NZDUSD 4.8K
EURCHF 2.9K
CADCHF 1.9K
EURGBP 3K
NZDCHF 2.7K
AUDCHF 532
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +534.91 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +69.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -168.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ICTrading-MT5-4
0.46 × 35
Exness-MT5Real10
0.50 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
itexsys-Platform
0.55 × 11
FusionMarkets-Live
0.61 × 177
Opogroup-Server1
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5-4
0.78 × 5203
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 5900
VantageInternational-Live 4
0.92 × 118
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 161
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
TitanFX-MT5-01
1.41 × 27
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.67 × 39
38 daha fazla...
USE ONLY ICMarkets!


İnceleme yok
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 00:58
Share of trading days is too low
2025.08.25 00:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 23:58
Share of trading days is too low
2025.08.24 23:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 02:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 02:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 02:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
