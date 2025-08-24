Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live 0.00 × 2 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ICTrading-MT5-4 0.46 × 35 Exness-MT5Real10 0.50 × 8 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 itexsys-Platform 0.55 × 11 FusionMarkets-Live 0.61 × 177 Opogroup-Server1 0.74 × 27 ICMarketsSC-MT5-4 0.78 × 5203 ICMarketsSC-MT5-2 0.85 × 5900 VantageInternational-Live 4 0.92 × 118 Alpari-MT5 1.04 × 54 ICMarketsSC-MT5 1.09 × 161 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 BlackBullMarkets-Live 1.26 × 34 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 TitanFX-MT5-01 1.41 × 27 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 OxSecurities-Live 1.50 × 2 ForexClubBY-MT5 Real Server 1.50 × 107 Exness-MT5Real5 1.67 × 39 38 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya