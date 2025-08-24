SegnaliSezioni
Manuel Gonzales

Dreamcore

Manuel Gonzales
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1800 USD al mese
crescita dal 2025 44%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 112
Profit Trade:
835 (75.08%)
Loss Trade:
277 (24.91%)
Best Trade:
534.91 USD
Worst Trade:
-92.13 USD
Profitto lordo:
7 129.95 USD (136 647 pips)
Perdita lorda:
-2 772.89 USD (105 163 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (69.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
549.38 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.62%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
270
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.57
Long Trade:
655 (58.90%)
Short Trade:
457 (41.10%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
3.92 USD
Profitto medio:
8.54 USD
Perdita media:
-10.01 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-168.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-346.62 USD (7)
Crescita mensile:
40.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.28 USD
Massimale:
346.62 USD (2.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.52% (348.32 USD)
Per equità:
30.63% (4 325.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 189
GBPUSD 159
EURUSD 135
AUDUSD 131
USDCAD 93
GBPCHF 74
NZDCAD 72
AUDNZD 53
NZDUSD 50
EURCHF 43
CADCHF 36
EURGBP 31
NZDCHF 23
AUDCHF 23
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 991
GBPUSD 770
EURUSD 1K
AUDUSD 571
USDCAD 142
GBPCHF 179
NZDCAD 224
AUDNZD 56
NZDUSD 70
EURCHF 89
CADCHF 68
EURGBP 45
NZDCHF 44
AUDCHF 143
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD -442
GBPUSD -7K
EURUSD 1.3K
AUDUSD 2.7K
USDCAD 6.5K
GBPCHF 7K
NZDCAD -1K
AUDNZD 6.6K
NZDUSD 4.8K
EURCHF 2.9K
CADCHF 1.9K
EURGBP 3K
NZDCHF 2.7K
AUDCHF 532
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +534.91 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +69.42 USD
Massima perdita consecutiva: -168.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ICTrading-MT5-4
0.46 × 35
Exness-MT5Real10
0.50 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
itexsys-Platform
0.55 × 11
FusionMarkets-Live
0.61 × 177
Opogroup-Server1
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5-4
0.78 × 5203
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 5900
VantageInternational-Live 4
0.92 × 118
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 161
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
TitanFX-MT5-01
1.41 × 27
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.67 × 39
38 più
USE ONLY ICMarkets!


2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 00:58
Share of trading days is too low
2025.08.25 00:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 23:58
Share of trading days is too low
2025.08.24 23:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 02:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 02:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 02:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dreamcore
1800USD al mese
44%
0
0
USD
14K
USD
5
100%
1 112
75%
100%
2.57
3.92
USD
31%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.