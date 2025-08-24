- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 112
Profit Trade:
835 (75.08%)
Loss Trade:
277 (24.91%)
Best Trade:
534.91 USD
Worst Trade:
-92.13 USD
Profitto lordo:
7 129.95 USD (136 647 pips)
Perdita lorda:
-2 772.89 USD (105 163 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (69.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
549.38 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.62%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
270
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.57
Long Trade:
655 (58.90%)
Short Trade:
457 (41.10%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
3.92 USD
Profitto medio:
8.54 USD
Perdita media:
-10.01 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-168.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-346.62 USD (7)
Crescita mensile:
40.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.28 USD
Massimale:
346.62 USD (2.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.52% (348.32 USD)
Per equità:
30.63% (4 325.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|189
|GBPUSD
|159
|EURUSD
|135
|AUDUSD
|131
|USDCAD
|93
|GBPCHF
|74
|NZDCAD
|72
|AUDNZD
|53
|NZDUSD
|50
|EURCHF
|43
|CADCHF
|36
|EURGBP
|31
|NZDCHF
|23
|AUDCHF
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|991
|GBPUSD
|770
|EURUSD
|1K
|AUDUSD
|571
|USDCAD
|142
|GBPCHF
|179
|NZDCAD
|224
|AUDNZD
|56
|NZDUSD
|70
|EURCHF
|89
|CADCHF
|68
|EURGBP
|45
|NZDCHF
|44
|AUDCHF
|143
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|-442
|GBPUSD
|-7K
|EURUSD
|1.3K
|AUDUSD
|2.7K
|USDCAD
|6.5K
|GBPCHF
|7K
|NZDCAD
|-1K
|AUDNZD
|6.6K
|NZDUSD
|4.8K
|EURCHF
|2.9K
|CADCHF
|1.9K
|EURGBP
|3K
|NZDCHF
|2.7K
|AUDCHF
|532
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +534.91 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +69.42 USD
Massima perdita consecutiva: -168.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ICTrading-MT5-4
|0.46 × 35
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
itexsys-Platform
|0.55 × 11
|
FusionMarkets-Live
|0.61 × 177
|
Opogroup-Server1
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.78 × 5203
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 5900
|
VantageInternational-Live 4
|0.92 × 118
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.09 × 161
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
TitanFX-MT5-01
|1.41 × 27
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Exness-MT5Real5
|1.67 × 39
USE ONLY ICMarkets!
