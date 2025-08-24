SignauxSections
Manuel Gonzales

Dreamcore

Manuel Gonzales
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1800 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 078
Bénéfice trades:
816 (75.69%)
Perte trades:
262 (24.30%)
Meilleure transaction:
534.91 USD
Pire transaction:
-92.13 USD
Bénéfice brut:
6 648.98 USD (133 278 pips)
Perte brute:
-2 515.33 USD (95 077 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (69.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
549.38 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
16.62%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
273
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.93
Longs trades:
623 (57.79%)
Courts trades:
455 (42.21%)
Facteur de profit:
2.64
Rendement attendu:
3.83 USD
Bénéfice moyen:
8.15 USD
Perte moyenne:
-9.60 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-168.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-346.62 USD (7)
Croissance mensuelle:
38.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.28 USD
Maximal:
346.62 USD (2.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.52% (348.32 USD)
Par fonds propres:
30.63% (4 325.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 175
GBPUSD 142
EURUSD 135
AUDUSD 130
USDCAD 92
GBPCHF 74
NZDCAD 72
AUDNZD 53
NZDUSD 50
EURCHF 43
CADCHF 36
EURGBP 31
AUDCHF 23
NZDCHF 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 966
GBPUSD 582
EURUSD 1K
AUDUSD 570
USDCAD 142
GBPCHF 179
NZDCAD 224
AUDNZD 56
NZDUSD 70
EURCHF 89
CADCHF 68
EURGBP 45
AUDCHF 143
NZDCHF 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD -29
GBPUSD -404
EURUSD 1.3K
AUDUSD 2.6K
USDCAD 6.4K
GBPCHF 7K
NZDCAD -1K
AUDNZD 6.6K
NZDUSD 4.8K
EURCHF 2.9K
CADCHF 1.9K
EURGBP 3K
AUDCHF 532
NZDCHF 2.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +534.91 USD
Pire transaction: -92 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +69.42 USD
Perte consécutive maximale: -168.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ICTrading-MT5-4
0.46 × 35
Exness-MT5Real10
0.50 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
itexsys-Platform
0.55 × 11
FusionMarkets-Live
0.61 × 177
Opogroup-Server1
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5-4
0.78 × 5197
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 5900
VantageInternational-Live 4
0.92 × 118
Alpari-MT5
1.04 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.09 × 161
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
TitanFX-MT5-01
1.41 × 27
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Exness-MT5Real5
1.67 × 39
38 plus...
USE ONLY ICMarkets!


Aucun avis
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.25 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 08:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 00:58
Share of trading days is too low
2025.08.25 00:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 23:58
Share of trading days is too low
2025.08.24 23:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 02:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 02:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 02:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 02:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 02:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.