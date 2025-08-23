SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Apex Nox
Carl Christian Nyberg

Apex Nox

Carl Christian Nyberg
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 178%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 273
Kârla kapanan işlemler:
5 114 (81.52%)
Zararla kapanan işlemler:
1 159 (18.48%)
En iyi işlem:
46.75 USD
En kötü işlem:
-65.62 USD
Brüt kâr:
3 999.74 USD (461 492 pips)
Brüt zarar:
-2 528.13 USD (200 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
144 (91.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.98 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.94%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
168
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
4.05
Alış işlemleri:
3 058 (48.75%)
Satış işlemleri:
3 215 (51.25%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
0.78 USD
Ortalama zarar:
-2.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
356 (-28.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-289.71 USD (9)
Aylık büyüme:
12.92%
Yıllık tahmin:
157.57%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
363.25 USD (21.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.67% (364.28 USD)
Varlığa göre:
14.62% (496.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 902
GBPAUD 280
USDCAD 272
CHFJPY 253
EURCAD 233
EURNZD 230
EURUSD 224
EURAUD 223
EURGBP 217
EURJPY 215
AUDJPY 205
GBPCAD 203
GBPJPY 200
USDJPY 195
CADCHF 192
NZDJPY 186
GBPNZD 165
NZDUSD 159
CADJPY 156
AUDNZD 150
AUDCAD 149
AUDCHF 149
GBPUSD 145
GBPCHF 142
NZDCHF 138
EURSGD 134
USDCHF 120
AUDSGD 116
EURCHF 112
AUDUSD 106
USDSGD 65
GBPSGD 36
CHFSGD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD -14
GBPAUD 82
USDCAD 105
CHFJPY 84
EURCAD 76
EURNZD 9
EURUSD 130
EURAUD 59
EURGBP 73
EURJPY 64
AUDJPY 60
GBPCAD 105
GBPJPY 48
USDJPY 52
CADCHF 119
NZDJPY 69
GBPNZD 27
NZDUSD 73
CADJPY 52
AUDNZD 29
AUDCAD 67
AUDCHF 54
GBPUSD -213
GBPCHF -23
NZDCHF 66
EURSGD 38
USDCHF 28
AUDSGD 4
EURCHF 30
AUDUSD 75
USDSGD 29
GBPSGD 9
CHFSGD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 6K
GBPAUD 16K
USDCAD 9.8K
CHFJPY 14K
EURCAD 11K
EURNZD 8.4K
EURUSD 11K
EURAUD 11K
EURGBP 5.8K
EURJPY 12K
AUDJPY 11K
GBPCAD 13K
GBPJPY 11K
USDJPY 10K
CADCHF 10K
NZDJPY 10K
GBPNZD 8.1K
NZDUSD 7.3K
CADJPY 8.8K
AUDNZD 6.8K
AUDCAD 8.8K
AUDCHF 6K
GBPUSD -2.7K
GBPCHF 6.4K
NZDCHF 5.9K
EURSGD 6.7K
USDCHF 4.7K
AUDSGD 3.3K
EURCHF 4.5K
AUDUSD 6.9K
USDSGD 4.8K
GBPSGD 1.8K
CHFSGD 652
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.75 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +91.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 10140
FusionMarkets-Live
0.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 6595
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICTrading-MT5-4
0.92 × 49
ICMarketsSC-MT5
0.98 × 237
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
itexsys-Platform
2.00 × 26
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
48 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

The Nox is a nightscalping signal trading 28 pairs on two different night scalping EA's.

The Nox also trades 7 pairs on daily basis with a 10 pip TP and SL of 250 pips from entry.

Recently added two other EAs to spread the risk.

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Apex Nox
Ayda 50 USD
178%
0
0
USD
3.4K
USD
56
97%
6 273
81%
100%
1.58
0.23
USD
20%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.