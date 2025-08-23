SegnaliSezioni
Carl Christian Nyberg

Apex Nox

Carl Christian Nyberg
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 178%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 273
Profit Trade:
5 114 (81.52%)
Loss Trade:
1 159 (18.48%)
Best Trade:
46.75 USD
Worst Trade:
-65.62 USD
Profitto lordo:
3 999.74 USD (461 492 pips)
Perdita lorda:
-2 528.13 USD (200 286 pips)
Vincite massime consecutive:
144 (91.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.98 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.94%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
168
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
4.05
Long Trade:
3 058 (48.75%)
Short Trade:
3 215 (51.25%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.78 USD
Perdita media:
-2.18 USD
Massime perdite consecutive:
356 (-28.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-289.71 USD (9)
Crescita mensile:
12.92%
Previsione annuale:
157.57%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
363.25 USD (21.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.67% (364.28 USD)
Per equità:
14.62% (496.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 902
GBPAUD 280
USDCAD 272
CHFJPY 253
EURCAD 233
EURNZD 230
EURUSD 224
EURAUD 223
EURGBP 217
EURJPY 215
AUDJPY 205
GBPCAD 203
GBPJPY 200
USDJPY 195
CADCHF 192
NZDJPY 186
GBPNZD 165
NZDUSD 159
CADJPY 156
AUDNZD 150
AUDCAD 149
AUDCHF 149
GBPUSD 145
GBPCHF 142
NZDCHF 138
EURSGD 134
USDCHF 120
AUDSGD 116
EURCHF 112
AUDUSD 106
USDSGD 65
GBPSGD 36
CHFSGD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD -14
GBPAUD 82
USDCAD 105
CHFJPY 84
EURCAD 76
EURNZD 9
EURUSD 130
EURAUD 59
EURGBP 73
EURJPY 64
AUDJPY 60
GBPCAD 105
GBPJPY 48
USDJPY 52
CADCHF 119
NZDJPY 69
GBPNZD 27
NZDUSD 73
CADJPY 52
AUDNZD 29
AUDCAD 67
AUDCHF 54
GBPUSD -213
GBPCHF -23
NZDCHF 66
EURSGD 38
USDCHF 28
AUDSGD 4
EURCHF 30
AUDUSD 75
USDSGD 29
GBPSGD 9
CHFSGD 10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 6K
GBPAUD 16K
USDCAD 9.8K
CHFJPY 14K
EURCAD 11K
EURNZD 8.4K
EURUSD 11K
EURAUD 11K
EURGBP 5.8K
EURJPY 12K
AUDJPY 11K
GBPCAD 13K
GBPJPY 11K
USDJPY 10K
CADCHF 10K
NZDJPY 10K
GBPNZD 8.1K
NZDUSD 7.3K
CADJPY 8.8K
AUDNZD 6.8K
AUDCAD 8.8K
AUDCHF 6K
GBPUSD -2.7K
GBPCHF 6.4K
NZDCHF 5.9K
EURSGD 6.7K
USDCHF 4.7K
AUDSGD 3.3K
EURCHF 4.5K
AUDUSD 6.9K
USDSGD 4.8K
GBPSGD 1.8K
CHFSGD 652
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.75 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +91.87 USD
Massima perdita consecutiva: -28.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 10140
FusionMarkets-Live
0.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 6595
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICTrading-MT5-4
0.92 × 49
ICMarketsSC-MT5
0.98 × 237
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
itexsys-Platform
2.00 × 26
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
48 più
The Nox is a nightscalping signal trading 28 pairs on two different night scalping EA's.

The Nox also trades 7 pairs on daily basis with a 10 pip TP and SL of 250 pips from entry.

Recently added two other EAs to spread the risk.

Non ci sono recensioni
