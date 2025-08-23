- Crescita
Trade:
6 273
Profit Trade:
5 114 (81.52%)
Loss Trade:
1 159 (18.48%)
Best Trade:
46.75 USD
Worst Trade:
-65.62 USD
Profitto lordo:
3 999.74 USD (461 492 pips)
Perdita lorda:
-2 528.13 USD (200 286 pips)
Vincite massime consecutive:
144 (91.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.98 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.94%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
168
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
4.05
Long Trade:
3 058 (48.75%)
Short Trade:
3 215 (51.25%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
0.78 USD
Perdita media:
-2.18 USD
Massime perdite consecutive:
356 (-28.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-289.71 USD (9)
Crescita mensile:
12.92%
Previsione annuale:
157.57%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
363.25 USD (21.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.67% (364.28 USD)
Per equità:
14.62% (496.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|902
|GBPAUD
|280
|USDCAD
|272
|CHFJPY
|253
|EURCAD
|233
|EURNZD
|230
|EURUSD
|224
|EURAUD
|223
|EURGBP
|217
|EURJPY
|215
|AUDJPY
|205
|GBPCAD
|203
|GBPJPY
|200
|USDJPY
|195
|CADCHF
|192
|NZDJPY
|186
|GBPNZD
|165
|NZDUSD
|159
|CADJPY
|156
|AUDNZD
|150
|AUDCAD
|149
|AUDCHF
|149
|GBPUSD
|145
|GBPCHF
|142
|NZDCHF
|138
|EURSGD
|134
|USDCHF
|120
|AUDSGD
|116
|EURCHF
|112
|AUDUSD
|106
|USDSGD
|65
|GBPSGD
|36
|CHFSGD
|1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|-14
|GBPAUD
|82
|USDCAD
|105
|CHFJPY
|84
|EURCAD
|76
|EURNZD
|9
|EURUSD
|130
|EURAUD
|59
|EURGBP
|73
|EURJPY
|64
|AUDJPY
|60
|GBPCAD
|105
|GBPJPY
|48
|USDJPY
|52
|CADCHF
|119
|NZDJPY
|69
|GBPNZD
|27
|NZDUSD
|73
|CADJPY
|52
|AUDNZD
|29
|AUDCAD
|67
|AUDCHF
|54
|GBPUSD
|-213
|GBPCHF
|-23
|NZDCHF
|66
|EURSGD
|38
|USDCHF
|28
|AUDSGD
|4
|EURCHF
|30
|AUDUSD
|75
|USDSGD
|29
|GBPSGD
|9
|CHFSGD
|10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|6K
|GBPAUD
|16K
|USDCAD
|9.8K
|CHFJPY
|14K
|EURCAD
|11K
|EURNZD
|8.4K
|EURUSD
|11K
|EURAUD
|11K
|EURGBP
|5.8K
|EURJPY
|12K
|AUDJPY
|11K
|GBPCAD
|13K
|GBPJPY
|11K
|USDJPY
|10K
|CADCHF
|10K
|NZDJPY
|10K
|GBPNZD
|8.1K
|NZDUSD
|7.3K
|CADJPY
|8.8K
|AUDNZD
|6.8K
|AUDCAD
|8.8K
|AUDCHF
|6K
|GBPUSD
|-2.7K
|GBPCHF
|6.4K
|NZDCHF
|5.9K
|EURSGD
|6.7K
|USDCHF
|4.7K
|AUDSGD
|3.3K
|EURCHF
|4.5K
|AUDUSD
|6.9K
|USDSGD
|4.8K
|GBPSGD
|1.8K
|CHFSGD
|652
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.75 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +91.87 USD
Massima perdita consecutiva: -28.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
Exness-MT5Real10
|0.35 × 20
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
|0.80 × 10140
FusionMarkets-Live
|0.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
|0.87 × 6595
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
ICTrading-MT5-4
|0.92 × 49
ICMarketsSC-MT5
|0.98 × 237
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
Alpari-MT5
|1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
itexsys-Platform
|2.00 × 26
ICMarketsEU-MT5-2
The Nox is a nightscalping signal trading 28 pairs on two different night scalping EA's.
The Nox also trades 7 pairs on daily basis with a 10 pip TP and SL of 250 pips from entry.
Recently added two other EAs to spread the risk.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
178%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
56
97%
6 273
81%
100%
1.58
0.23
USD
USD
20%
1:500