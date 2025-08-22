SinyallerBölümler
Shubroto Shaha

SafePips Capital

Shubroto Shaha
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
22 (45.83%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (54.17%)
En iyi işlem:
6.21 USD
En kötü işlem:
-11.46 USD
Brüt kâr:
35.25 USD (1 709 pips)
Brüt zarar:
-94.16 USD (4 129 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (5.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.21 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.32
Alım-satım etkinliği:
32.67%
Maks. mevduat yükü:
24.68%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.90
Alış işlemleri:
31 (64.58%)
Satış işlemleri:
17 (35.42%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-1.23 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-3.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-20.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.56 USD (4)
Aylık büyüme:
-19.77%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
58.91 USD
Maksimum:
65.12 USD (21.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.41% (65.12 USD)
Varlığa göre:
3.81% (10.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 22
AUDJPY 20
GBPJPY 2
EURNZD 2
USDJPY 1
AUDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -31
AUDJPY -19
GBPJPY -6
EURNZD -3
USDJPY 0
AUDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -280
AUDJPY -753
GBPJPY -874
EURNZD -509
USDJPY -81
AUDCHF 77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.21 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +5.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBSTradestone-Real
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 6
OxSecurities-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
ICTrading-MT5-4
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 2247
ICMarketsSC-MT5-2
0.91 × 5421
FusionMarkets-Live
1.11 × 93
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
RoboForex-ECN
1.50 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ICMarketsSC-MT5
1.59 × 88
35 daha fazla...
Bu sinyal, büyük forex paritelerinde (özellikle EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY) düşük riskli bir trend ticaret stratejisine dayanmaktadır.

Her işlem, önceden belirlenmiş sabit bir risk yüzdesiyle yapılır (genellikle işlem başına %1 veya daha az).

Zaman dilimi: 1H ve 4H grafikler.

Tüm işlemler stop loss veya kilitleme ile korunur ve 1:1+ risk/ödül oranına uygun şekilde takip edilir.

Aylık ortalama işlem sayısı: 5–10.

Tüm işlemler teknik ve temel analizlere dayanarak manuel olarak gerçekleştirilir.

Hedeflenen aylık getiri: %3–7.

Martingale, grid, hedge veya yüksek riskli stratejiler yok.

Odak noktası sermayeyi korumak ve istikrarlı büyüme sağlamaktır.

Ticaret deneyimi: Forex’te 9+ yıl.

Stratejilerimi titizlikle geri test ettim, böylece volatil piyasa koşullarında bile yüksek kayıplardan kaçınılmasını sağladım. Ticaret stratejim, büyük kazançların peşinden gitmek yerine disiplinli risk yönetimi ve tutarlılık üzerine kuruludur.

Kontrollü risk ile istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme arayan yatırımcılar için idealdir.


2025.09.22 03:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 05:28
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 02:06
Share of trading days is too low
2025.09.03 02:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 07:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 07:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SafePips Capital
Ayda 30 USD
-20%
0
0
USD
239
USD
4
0%
48
45%
33%
0.37
-1.23
USD
21%
1:200
