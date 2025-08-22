Bu sinyal, büyük forex paritelerinde (özellikle EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY) düşük riskli bir trend ticaret stratejisine dayanmaktadır.

Her işlem, önceden belirlenmiş sabit bir risk yüzdesiyle yapılır (genellikle işlem başına %1 veya daha az).

Zaman dilimi: 1H ve 4H grafikler.

Tüm işlemler stop loss veya kilitleme ile korunur ve 1:1+ risk/ödül oranına uygun şekilde takip edilir.

Aylık ortalama işlem sayısı: 5–10.

Tüm işlemler teknik ve temel analizlere dayanarak manuel olarak gerçekleştirilir.

Hedeflenen aylık getiri: %3–7.

Martingale, grid, hedge veya yüksek riskli stratejiler yok.

Odak noktası sermayeyi korumak ve istikrarlı büyüme sağlamaktır.

Ticaret deneyimi: Forex’te 9+ yıl.

Stratejilerimi titizlikle geri test ettim, böylece volatil piyasa koşullarında bile yüksek kayıplardan kaçınılmasını sağladım. Ticaret stratejim, büyük kazançların peşinden gitmek yerine disiplinli risk yönetimi ve tutarlılık üzerine kuruludur.

Kontrollü risk ile istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme arayan yatırımcılar için idealdir.



