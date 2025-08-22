SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SafePips Capital
Shubroto Shaha

SafePips Capital

Shubroto Shaha
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
48
Bénéfice trades:
22 (45.83%)
Perte trades:
26 (54.17%)
Meilleure transaction:
6.21 USD
Pire transaction:
-11.46 USD
Bénéfice brut:
35.25 USD (1 709 pips)
Perte brute:
-94.16 USD (4 129 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (5.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6.21 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.32
Activité de trading:
30.27%
Charge de dépôt maximale:
24.68%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.90
Longs trades:
31 (64.58%)
Courts trades:
17 (35.42%)
Facteur de profit:
0.37
Rendement attendu:
-1.23 USD
Bénéfice moyen:
1.60 USD
Perte moyenne:
-3.62 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-20.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.56 USD (4)
Croissance mensuelle:
-19.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
58.91 USD
Maximal:
65.12 USD (21.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.41% (65.12 USD)
Par fonds propres:
3.81% (10.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 22
AUDJPY 20
GBPJPY 2
EURNZD 2
USDJPY 1
AUDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -31
AUDJPY -19
GBPJPY -6
EURNZD -3
USDJPY 0
AUDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -280
AUDJPY -753
GBPJPY -874
EURNZD -509
USDJPY -81
AUDCHF 77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.21 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +5.10 USD
Perte consécutive maximale: -20.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSTradestone-Real
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 6
OxSecurities-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
ICTrading-MT5-4
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.89 × 2242
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5-2
0.91 × 5421
FusionMarkets-Live
1.11 × 93
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
RoboForex-ECN
1.50 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ICMarketsSC-MT5
1.59 × 88
35 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Ce signal est basé sur une stratégie de trading de tendance à faible risque sur les principales paires Forex (principalement EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY).

Chaque trade est prédéfini avec un pourcentage de risque fixe (généralement 1 % ou moins par trade).

Périodes utilisées : graphiques 1H et 4H.

Tous les trades sont protégés par un stop loss ou un verrouillage et suivent un ratio risque/rendement supérieur ou égal à 1:1.

Nombre moyen de trades par mois : 5 à 10.

Tous les trades sont exécutés manuellement, sur la base d’analyses techniques et fondamentales.

Objectif de rendement mensuel : 3 % à 7 %.

Pas de martingale, pas de grille, pas de couverture, pas de stratégies à haut risque.

Accent mis sur la préservation du capital et une croissance régulière.

Expérience en trading : plus de 9 ans en Forex.

J’ai testé rigoureusement mes stratégies afin de minimiser les fortes pertes, même dans des conditions de marché volatiles. Ma stratégie repose sur une gestion disciplinée du risque et la constance, plutôt que sur la recherche de gains exceptionnels.

Idéal pour les investisseurs cherchant une croissance stable et durable avec un risque contrôlé.


Aucun avis
2025.09.22 03:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 05:28
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 02:06
Share of trading days is too low
2025.09.03 02:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 07:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 07:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SafePips Capital
30 USD par mois
-20%
0
0
USD
239
USD
4
0%
48
45%
30%
0.37
-1.23
USD
21%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.