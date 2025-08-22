Ce signal est basé sur une stratégie de trading de tendance à faible risque sur les principales paires Forex (principalement EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY).

Chaque trade est prédéfini avec un pourcentage de risque fixe (généralement 1 % ou moins par trade).

Périodes utilisées : graphiques 1H et 4H.

Tous les trades sont protégés par un stop loss ou un verrouillage et suivent un ratio risque/rendement supérieur ou égal à 1:1.

Nombre moyen de trades par mois : 5 à 10.

Tous les trades sont exécutés manuellement, sur la base d’analyses techniques et fondamentales.

Objectif de rendement mensuel : 3 % à 7 %.

Pas de martingale, pas de grille, pas de couverture, pas de stratégies à haut risque.

Accent mis sur la préservation du capital et une croissance régulière.

Expérience en trading : plus de 9 ans en Forex.

J’ai testé rigoureusement mes stratégies afin de minimiser les fortes pertes, même dans des conditions de marché volatiles. Ma stratégie repose sur une gestion disciplinée du risque et la constance, plutôt que sur la recherche de gains exceptionnels.

Idéal pour les investisseurs cherchant une croissance stable et durable avec un risque contrôlé.



