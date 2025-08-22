Questo segnale si basa su una strategia di trading di tendenza a basso rischio sui principali cross Forex (principalmente EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY).

Ogni operazione è predefinita con una percentuale di rischio fissa (di solito 1% o meno per trade).

Timeframe: grafici a 1H e 4H.

Tutte le operazioni sono protette con stop loss o blocco e seguono un rapporto rischio/ricompensa di 1:1+.

Media operazioni al mese: 5–10.

Tutte le operazioni sono eseguite manualmente basandosi su analisi tecnica e fondamentale.

Obiettivo di rendimento mensile: 3%–7%.

Nessun martingala, nessuna griglia, nessuna copertura, nessuna strategia ad alto rischio.

Focus sulla preservazione del capitale e sulla crescita costante.

Esperienza di trading: oltre 9 anni nel Forex.

Ho testato rigorosamente le mie strategie per garantire l’evitamento di grandi perdite, anche in condizioni di mercato volatile. La mia strategia di trading è basata su gestione disciplinata del rischio e coerenza, piuttosto che inseguire grandi guadagni.

Ideale per investitori che cercano una crescita stabile e sostenibile con rischio controllato.



