- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|22
|AUDJPY
|20
|GBPJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-31
|AUDJPY
|-19
|GBPJPY
|-6
|EURNZD
|-3
|USDJPY
|0
|AUDCHF
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-280
|AUDJPY
|-753
|GBPJPY
|-874
|EURNZD
|-509
|USDJPY
|-81
|AUDCHF
|77
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
ICTrading-MT5-4
|0.29 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.50 × 6
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.90 × 2247
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.91 × 5421
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 93
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
RoboForex-ECN
|1.50 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ICMarketsSC-MT5
|1.59 × 88
Questo segnale si basa su una strategia di trading di tendenza a basso rischio sui principali cross Forex (principalmente EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY).
Ogni operazione è predefinita con una percentuale di rischio fissa (di solito 1% o meno per trade).
Timeframe: grafici a 1H e 4H.
Tutte le operazioni sono protette con stop loss o blocco e seguono un rapporto rischio/ricompensa di 1:1+.
Media operazioni al mese: 5–10.
Tutte le operazioni sono eseguite manualmente basandosi su analisi tecnica e fondamentale.
Obiettivo di rendimento mensile: 3%–7%.
Nessun martingala, nessuna griglia, nessuna copertura, nessuna strategia ad alto rischio.
Focus sulla preservazione del capitale e sulla crescita costante.
Esperienza di trading: oltre 9 anni nel Forex.
Ho testato rigorosamente le mie strategie per garantire l’evitamento di grandi perdite, anche in condizioni di mercato volatile. La mia strategia di trading è basata su gestione disciplinata del rischio e coerenza, piuttosto che inseguire grandi guadagni.
Ideale per investitori che cercano una crescita stabile e sostenibile con rischio controllato.
USD
USD
USD