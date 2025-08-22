SegnaliSezioni
Shubroto Shaha

SafePips Capital

Shubroto Shaha
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -20%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
22 (45.83%)
Loss Trade:
26 (54.17%)
Best Trade:
6.21 USD
Worst Trade:
-11.46 USD
Profitto lordo:
35.25 USD (1 709 pips)
Perdita lorda:
-94.16 USD (4 129 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (5.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.21 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.32
Attività di trading:
32.67%
Massimo carico di deposito:
24.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
31 (64.58%)
Short Trade:
17 (35.42%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-1.23 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-3.62 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-20.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.56 USD (4)
Crescita mensile:
-19.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.91 USD
Massimale:
65.12 USD (21.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.41% (65.12 USD)
Per equità:
3.81% (10.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 22
AUDJPY 20
GBPJPY 2
EURNZD 2
USDJPY 1
AUDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -31
AUDJPY -19
GBPJPY -6
EURNZD -3
USDJPY 0
AUDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -280
AUDJPY -753
GBPJPY -874
EURNZD -509
USDJPY -81
AUDCHF 77
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.21 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +5.10 USD
Massima perdita consecutiva: -20.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBSTradestone-Real
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 6
OxSecurities-Live
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
ICTrading-MT5-4
0.29 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 2247
ICMarketsSC-MT5-2
0.91 × 5421
FusionMarkets-Live
1.11 × 93
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
RoboForex-ECN
1.50 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ICMarketsSC-MT5
1.59 × 88
35 più
Questo segnale si basa su una strategia di trading di tendenza a basso rischio sui principali cross Forex (principalmente EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY).

Ogni operazione è predefinita con una percentuale di rischio fissa (di solito 1% o meno per trade).

Timeframe: grafici a 1H e 4H.

Tutte le operazioni sono protette con stop loss o blocco e seguono un rapporto rischio/ricompensa di 1:1+.

Media operazioni al mese: 5–10.

Tutte le operazioni sono eseguite manualmente basandosi su analisi tecnica e fondamentale.

Obiettivo di rendimento mensile: 3%–7%.

Nessun martingala, nessuna griglia, nessuna copertura, nessuna strategia ad alto rischio.

Focus sulla preservazione del capitale e sulla crescita costante.

Esperienza di trading: oltre 9 anni nel Forex.

Ho testato rigorosamente le mie strategie per garantire l’evitamento di grandi perdite, anche in condizioni di mercato volatile. La mia strategia di trading è basata su gestione disciplinata del rischio e coerenza, piuttosto che inseguire grandi guadagni.

Ideale per investitori che cercano una crescita stabile e sostenibile con rischio controllato.


Non ci sono recensioni
2025.09.22 03:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 06:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 05:28
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 02:06
Share of trading days is too low
2025.09.03 02:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 07:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 07:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 07:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 07:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 07:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
