Yang Zhang

SiG10

Yang Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
161
Kârla kapanan işlemler:
136 (84.47%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (15.53%)
En iyi işlem:
16.84 USD
En kötü işlem:
-10.53 USD
Brüt kâr:
357.32 USD (31 848 pips)
Brüt zarar:
-93.20 USD (7 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (36.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.12 USD (17)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
98.89%
Maks. mevduat yükü:
2.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
13.05
Alış işlemleri:
65 (40.37%)
Satış işlemleri:
96 (59.63%)
Kâr faktörü:
3.83
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-3.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.20 USD (2)
Aylık büyüme:
4.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 USD
Maksimum:
20.24 USD (0.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.39% (20.31 USD)
Varlığa göre:
7.77% (409.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 18
CHFJPY 14
EURAUD 13
USDJPY 11
EURNZD 10
NZDCAD 10
GBPUSD 8
AUDJPY 8
NZDUSD 8
AUDUSD 7
GBPNZD 6
AUDCAD 6
CADCHF 6
GBPJPY 5
USDCAD 5
USDCHF 5
EURCAD 4
EURJPY 3
GBPCAD 3
GBPAUD 2
AUDCHF 2
EURGBP 2
CADJPY 2
EURCHF 1
NZDJPY 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 35
CHFJPY 16
EURAUD 14
USDJPY 20
EURNZD 14
NZDCAD 18
GBPUSD 10
AUDJPY 8
NZDUSD 25
AUDUSD 24
GBPNZD 5
AUDCAD 2
CADCHF 13
GBPJPY 4
USDCAD 5
USDCHF 6
EURCAD 8
EURJPY 3
GBPCAD 4
GBPAUD 3
AUDCHF 2
EURGBP 14
CADJPY 6
EURCHF 4
NZDJPY 0
NZDCHF 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.7K
CHFJPY 2.3K
EURAUD 1.8K
USDJPY 2.3K
EURNZD 1.7K
NZDCAD 2.2K
GBPUSD 801
AUDJPY 1.1K
NZDUSD 1.2K
AUDUSD 1K
GBPNZD 985
AUDCAD -342
CADCHF 1.1K
GBPJPY 652
USDCAD 353
USDCHF 365
EURCAD 640
EURJPY 215
GBPCAD 519
GBPAUD 449
AUDCHF 89
EURGBP 603
CADJPY 892
EURCHF 317
NZDJPY 27
NZDCHF 298
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.84 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +36.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.36 × 296
ForexTimeFXTM-Live01
0.42 × 117
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 246
FPMarkets-Live
0.45 × 332
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1744
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.04 × 138
61 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.16 21:38
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 04:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 12:19
Share of trading days is too low
2025.08.21 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 11:11
Share of trading days is too low
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 03:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 03:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 03:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.21 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SiG10
Ayda 999 USD
5%
0
0
USD
5.3K
USD
6
100%
161
84%
99%
3.83
1.64
USD
8%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.