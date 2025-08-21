SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SiG10
Yang Zhang

SiG10

Yang Zhang
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
161
Bénéfice trades:
136 (84.47%)
Perte trades:
25 (15.53%)
Meilleure transaction:
16.84 USD
Pire transaction:
-10.53 USD
Bénéfice brut:
357.32 USD (31 848 pips)
Perte brute:
-93.05 USD (7 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (36.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.12 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
98.89%
Charge de dépôt maximale:
2.46%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.06
Longs trades:
65 (40.37%)
Courts trades:
96 (59.63%)
Facteur de profit:
3.84
Rendement attendu:
1.64 USD
Bénéfice moyen:
2.63 USD
Perte moyenne:
-3.72 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-20.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.20 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.33 USD
Maximal:
20.24 USD (0.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.39% (20.31 USD)
Par fonds propres:
7.77% (409.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 18
CHFJPY 14
EURAUD 13
USDJPY 11
EURNZD 10
NZDCAD 10
GBPUSD 8
AUDJPY 8
NZDUSD 8
AUDUSD 7
GBPNZD 6
AUDCAD 6
CADCHF 6
GBPJPY 5
USDCAD 5
USDCHF 5
EURCAD 4
EURJPY 3
GBPCAD 3
GBPAUD 2
AUDCHF 2
EURGBP 2
CADJPY 2
EURCHF 1
NZDJPY 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 35
CHFJPY 16
EURAUD 14
USDJPY 20
EURNZD 14
NZDCAD 18
GBPUSD 10
AUDJPY 8
NZDUSD 25
AUDUSD 24
GBPNZD 5
AUDCAD 2
CADCHF 13
GBPJPY 4
USDCAD 5
USDCHF 6
EURCAD 8
EURJPY 3
GBPCAD 4
GBPAUD 3
AUDCHF 2
EURGBP 14
CADJPY 6
EURCHF 4
NZDJPY 0
NZDCHF 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.7K
CHFJPY 2.3K
EURAUD 1.8K
USDJPY 2.3K
EURNZD 1.7K
NZDCAD 2.2K
GBPUSD 801
AUDJPY 1.1K
NZDUSD 1.2K
AUDUSD 1K
GBPNZD 985
AUDCAD -342
CADCHF 1.1K
GBPJPY 652
USDCAD 353
USDCHF 365
EURCAD 640
EURJPY 215
GBPCAD 519
GBPAUD 449
AUDCHF 89
EURGBP 603
CADJPY 892
EURCHF 317
NZDJPY 27
NZDCHF 298
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.84 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +36.12 USD
Perte consécutive maximale: -20.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.36 × 296
ForexTimeFXTM-Live01
0.42 × 117
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 246
FPMarkets-Live
0.45 × 332
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1744
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.04 × 138
61 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.16 21:38
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 04:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 12:19
Share of trading days is too low
2025.08.21 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 11:11
Share of trading days is too low
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 03:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 03:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 03:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.21 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SiG10
999 USD par mois
5%
0
0
USD
5.3K
USD
6
100%
161
84%
99%
3.84
1.64
USD
8%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.