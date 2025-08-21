SegnaliSezioni
Yang Zhang

SiG10

Yang Zhang
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 5%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
136 (84.47%)
Loss Trade:
25 (15.53%)
Best Trade:
16.84 USD
Worst Trade:
-10.53 USD
Profitto lordo:
357.32 USD (31 848 pips)
Perdita lorda:
-93.20 USD (7 641 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (36.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.12 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
98.89%
Massimo carico di deposito:
2.53%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.05
Long Trade:
65 (40.37%)
Short Trade:
96 (59.63%)
Fattore di profitto:
3.83
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-3.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.20 USD (2)
Crescita mensile:
4.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.33 USD
Massimale:
20.24 USD (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.39% (20.31 USD)
Per equità:
7.77% (409.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 18
CHFJPY 14
EURAUD 13
USDJPY 11
EURNZD 10
NZDCAD 10
GBPUSD 8
AUDJPY 8
NZDUSD 8
AUDUSD 7
GBPNZD 6
AUDCAD 6
CADCHF 6
GBPJPY 5
USDCAD 5
USDCHF 5
EURCAD 4
EURJPY 3
GBPCAD 3
GBPAUD 2
AUDCHF 2
EURGBP 2
CADJPY 2
EURCHF 1
NZDJPY 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 35
CHFJPY 16
EURAUD 14
USDJPY 20
EURNZD 14
NZDCAD 18
GBPUSD 10
AUDJPY 8
NZDUSD 25
AUDUSD 24
GBPNZD 5
AUDCAD 2
CADCHF 13
GBPJPY 4
USDCAD 5
USDCHF 6
EURCAD 8
EURJPY 3
GBPCAD 4
GBPAUD 3
AUDCHF 2
EURGBP 14
CADJPY 6
EURCHF 4
NZDJPY 0
NZDCHF 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.7K
CHFJPY 2.3K
EURAUD 1.8K
USDJPY 2.3K
EURNZD 1.7K
NZDCAD 2.2K
GBPUSD 801
AUDJPY 1.1K
NZDUSD 1.2K
AUDUSD 1K
GBPNZD 985
AUDCAD -342
CADCHF 1.1K
GBPJPY 652
USDCAD 353
USDCHF 365
EURCAD 640
EURJPY 215
GBPCAD 519
GBPAUD 449
AUDCHF 89
EURGBP 603
CADJPY 892
EURCHF 317
NZDJPY 27
NZDCHF 298
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.84 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.12 USD
Massima perdita consecutiva: -20.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
FusionMarkets-Live
0.31 × 95
Exness-MT5Real3
0.36 × 296
ForexTimeFXTM-Live01
0.42 × 117
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 246
FPMarkets-Live
0.45 × 332
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICMarketsSC-MT5-2
0.62 × 1744
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
Exness-MT5Real
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.04 × 138
61 più
Non ci sono recensioni
2025.09.16 21:38
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 04:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 12:19
Share of trading days is too low
2025.08.21 12:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 11:11
Share of trading days is too low
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 03:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 03:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 03:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.21 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.21 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SiG10
999USD al mese
5%
0
0
USD
5.3K
USD
6
100%
161
84%
99%
3.83
1.64
USD
8%
1:500
