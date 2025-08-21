- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
136 (84.47%)
Loss Trade:
25 (15.53%)
Best Trade:
16.84 USD
Worst Trade:
-10.53 USD
Profitto lordo:
357.32 USD (31 848 pips)
Perdita lorda:
-93.20 USD (7 641 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (36.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.12 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
98.89%
Massimo carico di deposito:
2.53%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
13.05
Long Trade:
65 (40.37%)
Short Trade:
96 (59.63%)
Fattore di profitto:
3.83
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-3.73 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.20 USD (2)
Crescita mensile:
4.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.33 USD
Massimale:
20.24 USD (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.39% (20.31 USD)
Per equità:
7.77% (409.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|18
|CHFJPY
|14
|EURAUD
|13
|USDJPY
|11
|EURNZD
|10
|NZDCAD
|10
|GBPUSD
|8
|AUDJPY
|8
|NZDUSD
|8
|AUDUSD
|7
|GBPNZD
|6
|AUDCAD
|6
|CADCHF
|6
|GBPJPY
|5
|USDCAD
|5
|USDCHF
|5
|EURCAD
|4
|EURJPY
|3
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|2
|CADJPY
|2
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|35
|CHFJPY
|16
|EURAUD
|14
|USDJPY
|20
|EURNZD
|14
|NZDCAD
|18
|GBPUSD
|10
|AUDJPY
|8
|NZDUSD
|25
|AUDUSD
|24
|GBPNZD
|5
|AUDCAD
|2
|CADCHF
|13
|GBPJPY
|4
|USDCAD
|5
|USDCHF
|6
|EURCAD
|8
|EURJPY
|3
|GBPCAD
|4
|GBPAUD
|3
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|14
|CADJPY
|6
|EURCHF
|4
|NZDJPY
|0
|NZDCHF
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.7K
|CHFJPY
|2.3K
|EURAUD
|1.8K
|USDJPY
|2.3K
|EURNZD
|1.7K
|NZDCAD
|2.2K
|GBPUSD
|801
|AUDJPY
|1.1K
|NZDUSD
|1.2K
|AUDUSD
|1K
|GBPNZD
|985
|AUDCAD
|-342
|CADCHF
|1.1K
|GBPJPY
|652
|USDCAD
|353
|USDCHF
|365
|EURCAD
|640
|EURJPY
|215
|GBPCAD
|519
|GBPAUD
|449
|AUDCHF
|89
|EURGBP
|603
|CADJPY
|892
|EURCHF
|317
|NZDJPY
|27
|NZDCHF
|298
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.84 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.12 USD
Massima perdita consecutiva: -20.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 95
|
Exness-MT5Real3
|0.36 × 296
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.42 × 117
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 246
|
FPMarkets-Live
|0.45 × 332
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.62 × 1744
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.78 × 9
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.04 × 138
61 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
5%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
6
100%
161
84%
99%
3.83
1.64
USD
USD
8%
1:500