JOKO BAWONO

Legro

JOKO BAWONO
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 127%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
45 (48.91%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (51.09%)
En iyi işlem:
153.40 USD
En kötü işlem:
-63.20 USD
Brüt kâr:
811.78 USD (35 510 pips)
Brüt zarar:
-578.10 USD (22 794 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (64.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.40 USD (1)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
7.74%
Maks. mevduat yükü:
32.40%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
55 (59.78%)
Satış işlemleri:
37 (40.22%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
2.54 USD
Ortalama kâr:
18.04 USD
Ortalama zarar:
-12.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-143.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-143.65 USD (5)
Aylık büyüme:
-7.13%
Yıllık tahmin:
-86.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.15 USD
Maksimum:
160.17 USD (54.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.21% (130.14 USD)
Varlığa göre:
39.98% (81.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 234
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.40 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +64.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.22 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 00:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.54% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 12:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 01:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 00:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 00:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 23:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 23:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.