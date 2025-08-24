SegnaliSezioni
JOKO BAWONO

Legro

JOKO BAWONO
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 127%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
45 (48.91%)
Loss Trade:
47 (51.09%)
Best Trade:
153.40 USD
Worst Trade:
-63.20 USD
Profitto lordo:
811.78 USD (35 510 pips)
Perdita lorda:
-578.10 USD (22 794 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (64.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
7.74%
Massimo carico di deposito:
32.40%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
55 (59.78%)
Short Trade:
37 (40.22%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
2.54 USD
Profitto medio:
18.04 USD
Perdita media:
-12.30 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-143.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-143.65 USD (5)
Crescita mensile:
-7.13%
Previsione annuale:
-86.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.15 USD
Massimale:
160.17 USD (54.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.21% (130.14 USD)
Per equità:
39.98% (81.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 234
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 13K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.40 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +64.63 USD
Massima perdita consecutiva: -143.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 00:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.54% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.21 22:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 12:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 01:29
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.04% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 00:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 00:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 23:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 23:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
