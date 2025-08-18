SinyallerBölümler
Meysam Moheby

Gold Trader Alfa signal

Meysam Moheby
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Opogroup-Server1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
127 (70.55%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (29.44%)
En iyi işlem:
26.70 USD
En kötü işlem:
-36.64 USD
Brüt kâr:
496.05 USD (48 822 pips)
Brüt zarar:
-323.02 USD (31 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (24.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
152.11 USD (13)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
17.03%
Maks. mevduat yükü:
17.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
48 (26.67%)
Satış işlemleri:
132 (73.33%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
3.91 USD
Ortalama zarar:
-6.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-38.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-115.35 USD (5)
Aylık büyüme:
7.25%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
115.41 USD (5.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.00% (115.65 USD)
Varlığa göre:
21.72% (387.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 173
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.70 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +24.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Opogroup-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🚀 Welcome to my trading signal — perfect for traders who want steady growth 📈 and a professional market approach 💼.
💵 Minimum recommended balance: 1,500 USD to ensure proper risk management 🔒.
🌟 Follow with confidence and let’s build a profitable future together 🤝✨.
⚠️ Please remember: responsibility for following this signal remains with you ✅.
İnceleme yok
2025.09.21 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 01:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 22:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 23:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 08:32
Share of trading days is too low
2025.08.19 07:33
Share of trading days is too low
2025.08.18 19:06
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
