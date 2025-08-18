- Büyüme
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
127 (70.55%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (29.44%)
En iyi işlem:
26.70 USD
En kötü işlem:
-36.64 USD
Brüt kâr:
496.05 USD (48 822 pips)
Brüt zarar:
-323.02 USD (31 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (24.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
152.11 USD (13)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
17.03%
Maks. mevduat yükü:
17.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
48 (26.67%)
Satış işlemleri:
132 (73.33%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
3.91 USD
Ortalama zarar:
-6.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-38.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-115.35 USD (5)
Aylık büyüme:
7.25%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
115.41 USD (5.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.00% (115.65 USD)
Varlığa göre:
21.72% (387.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|173
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Opogroup-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🚀 Welcome to my trading signal — perfect for traders who want steady growth 📈 and a professional market approach 💼.
💵 Minimum recommended balance: 1,500 USD to ensure proper risk management 🔒.
🌟 Follow with confidence and let’s build a profitable future together 🤝✨.
⚠️ Please remember: responsibility for following this signal remains with you ✅.
İnceleme yok
