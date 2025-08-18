SignauxSections
Meysam Moheby

Gold Trader Alfa signal

Meysam Moheby
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
Opogroup-Server1
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
180
Bénéfice trades:
127 (70.55%)
Perte trades:
53 (29.44%)
Meilleure transaction:
26.70 USD
Pire transaction:
-36.64 USD
Bénéfice brut:
496.05 USD (48 822 pips)
Perte brute:
-323.02 USD (31 946 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (24.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
152.11 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
17.03%
Charge de dépôt maximale:
17.81%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
48 (26.67%)
Courts trades:
132 (73.33%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
0.96 USD
Bénéfice moyen:
3.91 USD
Perte moyenne:
-6.09 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-38.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-115.35 USD (5)
Croissance mensuelle:
8.42%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
115.41 USD (5.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.00% (115.65 USD)
Par fonds propres:
21.72% (387.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. 173
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.70 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +24.71 USD
Perte consécutive maximale: -38.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Opogroup-Server1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🚀 Welcome to my trading signal — perfect for traders who want steady growth 📈 and a professional market approach 💼.
💵 Minimum recommended balance: 1,500 USD to ensure proper risk management 🔒.
🌟 Follow with confidence and let’s build a profitable future together 🤝✨.
⚠️ Please remember: responsibility for following this signal remains with you ✅.
Aucun avis
2025.09.21 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 01:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 22:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 23:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 08:32
Share of trading days is too low
2025.08.19 07:33
Share of trading days is too low
2025.08.18 19:06
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
