- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
127 (70.55%)
Loss Trade:
53 (29.44%)
Best Trade:
26.70 USD
Worst Trade:
-36.64 USD
Profitto lordo:
496.05 USD (48 822 pips)
Perdita lorda:
-323.02 USD (31 946 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (24.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.11 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
17.03%
Massimo carico di deposito:
17.81%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
48 (26.67%)
Short Trade:
132 (73.33%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
3.91 USD
Perdita media:
-6.09 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-38.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-115.35 USD (5)
Crescita mensile:
8.42%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
115.41 USD (5.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.00% (115.65 USD)
Per equità:
21.72% (387.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|173
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.70 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +24.71 USD
Massima perdita consecutiva: -38.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Opogroup-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🚀 Welcome to my trading signal — perfect for traders who want steady growth 📈 and a professional market approach 💼.
💵 Minimum recommended balance: 1,500 USD to ensure proper risk management 🔒.
🌟 Follow with confidence and let’s build a profitable future together 🤝✨.
⚠️ Please remember: responsibility for following this signal remains with you ✅.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
6
97%
180
70%
17%
1.53
0.96
USD
USD
22%
1:100