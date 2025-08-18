SegnaliSezioni
Meysam Moheby

Gold Trader Alfa signal

Meysam Moheby
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
Opogroup-Server1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
127 (70.55%)
Loss Trade:
53 (29.44%)
Best Trade:
26.70 USD
Worst Trade:
-36.64 USD
Profitto lordo:
496.05 USD (48 822 pips)
Perdita lorda:
-323.02 USD (31 946 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (24.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.11 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
17.03%
Massimo carico di deposito:
17.81%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
48 (26.67%)
Short Trade:
132 (73.33%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
3.91 USD
Perdita media:
-6.09 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-38.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-115.35 USD (5)
Crescita mensile:
8.42%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
115.41 USD (5.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.00% (115.65 USD)
Per equità:
21.72% (387.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. 173
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. 17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.70 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +24.71 USD
Massima perdita consecutiva: -38.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Opogroup-Server1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🚀 Welcome to my trading signal — perfect for traders who want steady growth 📈 and a professional market approach 💼.
💵 Minimum recommended balance: 1,500 USD to ensure proper risk management 🔒.
🌟 Follow with confidence and let’s build a profitable future together 🤝✨.
⚠️ Please remember: responsibility for following this signal remains with you ✅.
Non ci sono recensioni
2025.09.21 23:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 20:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 01:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 22:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 23:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 15:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 08:32
Share of trading days is too low
2025.08.19 07:33
Share of trading days is too low
2025.08.18 19:06
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
