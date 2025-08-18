SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD Minner
Senja Karesa Putri

GOLD Minner

Senja Karesa Putri
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 120%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
63 (98.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.56%)
En iyi işlem:
2 514.30 USD
En kötü işlem:
-100.80 USD
Brüt kâr:
18 124.40 USD (166 757 pips)
Brüt zarar:
-100.80 USD (1 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (11 016.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 016.40 USD (43)
Sharpe oranı:
0.97
Alım-satım etkinliği:
87.89%
Maks. mevduat yükü:
22.87%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
178.81
Alış işlemleri:
36 (56.25%)
Satış işlemleri:
28 (43.75%)
Kâr faktörü:
179.81
Beklenen getiri:
281.62 USD
Ortalama kâr:
287.69 USD
Ortalama zarar:
-100.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-100.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.80 USD (1)
Aylık büyüme:
17.94%
Yıllık tahmin:
217.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
100.80 USD (0.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.46% (100.80 USD)
Varlığa göre:
33.40% (9 574.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 18K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 166K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 514.30 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11 016.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.26 06:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 05:35
No swaps are charged on the signal account
