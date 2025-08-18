- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
63 (98.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (1.56%)
En iyi işlem:
2 514.30 USD
En kötü işlem:
-100.80 USD
Brüt kâr:
18 124.40 USD (166 757 pips)
Brüt zarar:
-100.80 USD (1 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (11 016.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 016.40 USD (43)
Sharpe oranı:
0.97
Alım-satım etkinliği:
87.89%
Maks. mevduat yükü:
22.87%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
178.81
Alış işlemleri:
36 (56.25%)
Satış işlemleri:
28 (43.75%)
Kâr faktörü:
179.81
Beklenen getiri:
281.62 USD
Ortalama kâr:
287.69 USD
Ortalama zarar:
-100.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-100.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.80 USD (1)
Aylık büyüme:
17.94%
Yıllık tahmin:
217.70%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
100.80 USD (0.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.46% (100.80 USD)
Varlığa göre:
33.40% (9 574.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|166K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 514.30 USD
En kötü işlem: -101 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11 016.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
120%
0
0
USD
USD
33K
USD
USD
18
0%
64
98%
88%
179.80
281.62
USD
USD
33%
1:200