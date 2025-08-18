- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
63 (98.43%)
Loss Trade:
1 (1.56%)
Best Trade:
2 514.30 USD
Worst Trade:
-100.80 USD
Profitto lordo:
18 124.40 USD (166 757 pips)
Perdita lorda:
-100.80 USD (1 007 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (11 016.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 016.40 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
87.89%
Massimo carico di deposito:
22.87%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
178.81
Long Trade:
36 (56.25%)
Short Trade:
28 (43.75%)
Fattore di profitto:
179.81
Profitto previsto:
281.62 USD
Profitto medio:
287.69 USD
Perdita media:
-100.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-100.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.80 USD (1)
Crescita mensile:
17.94%
Previsione annuale:
217.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
100.80 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.46% (100.80 USD)
Per equità:
33.40% (9 574.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|166K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 514.30 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11 016.40 USD
Massima perdita consecutiva: -100.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
