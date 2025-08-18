SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD Minner
Senja Karesa Putri

GOLD Minner

Senja Karesa Putri
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 120%
SalmaMarkets-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
63 (98.43%)
Loss Trade:
1 (1.56%)
Best Trade:
2 514.30 USD
Worst Trade:
-100.80 USD
Profitto lordo:
18 124.40 USD (166 757 pips)
Perdita lorda:
-100.80 USD (1 007 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (11 016.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 016.40 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
87.89%
Massimo carico di deposito:
22.87%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
178.81
Long Trade:
36 (56.25%)
Short Trade:
28 (43.75%)
Fattore di profitto:
179.81
Profitto previsto:
281.62 USD
Profitto medio:
287.69 USD
Perdita media:
-100.80 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-100.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.80 USD (1)
Crescita mensile:
17.94%
Previsione annuale:
217.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
100.80 USD (0.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.46% (100.80 USD)
Per equità:
33.40% (9 574.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 18K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 166K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 514.30 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +11 016.40 USD
Massima perdita consecutiva: -100.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 06:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 23:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.05 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 05:35
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD Minner
30USD al mese
120%
0
0
USD
33K
USD
18
0%
64
98%
88%
179.80
281.62
USD
33%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.