- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
47 (52.22%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (47.78%)
En iyi işlem:
15.58 USD
En kötü işlem:
-9.72 USD
Brüt kâr:
143.71 USD (291 834 pips)
Brüt zarar:
-143.30 USD (204 379 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (12.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.17 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
33.36%
Maks. mevduat yükü:
10.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
30 (33.33%)
Satış işlemleri:
60 (66.67%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-3.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-30.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.48 USD (8)
Aylık büyüme:
3.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.93 USD
Maksimum:
57.93 USD (11.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.32% (56.59 USD)
Varlığa göre:
5.85% (25.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|10
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|6
|NZDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|-13
|BTCUSD
|5
|USDCHF
|-3
|AUDUSD
|-3
|USDCAD
|-4
|NZDUSD
|-7
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|744
|USDJPY
|-1.8K
|BTCUSD
|78K
|USDCHF
|-180
|AUDUSD
|-353
|USDCAD
|-511
|NZDUSD
|-710
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.58 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +12.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 1036
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.28 × 423
|
Exness-MT5Real12
|1.40 × 92
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 319
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.52 × 93
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Weltrade-Real
|5.60 × 121
|
VantageInternational-Live
|5.71 × 154
Copy Trade is a smart investment method where you replicate the trades of experienced traders, allowing the system to automatically execute trades on your behalf.
Invictus
Sustainable Profit – Unshakable Trust
Accounts are managed based on personalized financial standards.
We provide clear strategies, transparent trade journals, and thorough analysis.
Risk is strictly controlled – prioritizing account safety first, profits second.
