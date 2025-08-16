SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FX INVICTUS
Minh Phuong Tran

FX INVICTUS

Minh Phuong Tran
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
1 / 97 USD
Ayda 38 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
47 (52.22%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (47.78%)
En iyi işlem:
15.58 USD
En kötü işlem:
-9.72 USD
Brüt kâr:
143.71 USD (291 834 pips)
Brüt zarar:
-143.30 USD (204 379 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (12.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.17 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
33.36%
Maks. mevduat yükü:
10.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
30 (33.33%)
Satış işlemleri:
60 (66.67%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-3.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-30.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.48 USD (8)
Aylık büyüme:
3.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.93 USD
Maksimum:
57.93 USD (11.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.32% (56.59 USD)
Varlığa göre:
5.85% (25.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 30
EURUSD 11
GBPUSD 10
USDJPY 8
BTCUSD 8
USDCHF 7
AUDUSD 7
USDCAD 6
NZDUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8
EURUSD 12
GBPUSD 7
USDJPY -13
BTCUSD 5
USDCHF -3
AUDUSD -3
USDCAD -4
NZDUSD -7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 744
USDJPY -1.8K
BTCUSD 78K
USDCHF -180
AUDUSD -353
USDCAD -511
NZDUSD -710
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.58 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +12.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1036
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.28 × 423
Exness-MT5Real12
1.40 × 92
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 319
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.52 × 93
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
VantageInternational-Live
5.71 × 154
14 daha fazla...
Copy Trade is a smart investment method where you replicate the trades of experienced traders, allowing the system to automatically execute trades on your behalf.

Invictus
Sustainable Profit – Unshakable Trust


Accounts are managed based on personalized financial standards.
We provide clear strategies, transparent trade journals, and thorough analysis.
Risk is strictly controlled – prioritizing account safety first, profits second.


İnceleme yok
