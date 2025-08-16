SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FX INVICTUS
Minh Phuong Tran

FX INVICTUS

Minh Phuong Tran
0 avis
Fiabilité
6 semaines
1 / 107 USD
Copie pour 38 USD par mois
croissance depuis 2025 0%
Exness-MT5Real8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
90
Bénéfice trades:
47 (52.22%)
Perte trades:
43 (47.78%)
Meilleure transaction:
15.58 USD
Pire transaction:
-9.72 USD
Bénéfice brut:
143.71 USD (291 834 pips)
Perte brute:
-143.30 USD (204 379 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (12.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.17 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
34.85%
Charge de dépôt maximale:
10.53%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
30 (33.33%)
Courts trades:
60 (66.67%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
3.06 USD
Perte moyenne:
-3.33 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-30.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.48 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
57.93 USD
Maximal:
57.93 USD (11.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.32% (56.59 USD)
Par fonds propres:
5.85% (25.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 30
EURUSD 11
GBPUSD 10
USDJPY 8
BTCUSD 8
USDCHF 7
AUDUSD 7
USDCAD 6
NZDUSD 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8
EURUSD 12
GBPUSD 7
USDJPY -13
BTCUSD 5
USDCHF -3
AUDUSD -3
USDCAD -4
NZDUSD -7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 744
USDJPY -1.8K
BTCUSD 78K
USDCHF -180
AUDUSD -353
USDCAD -511
NZDUSD -710
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.58 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +12.37 USD
Perte consécutive maximale: -30.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 1036
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.28 × 423
Exness-MT5Real12
1.40 × 92
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.34 × 319
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.52 × 93
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Weltrade-Real
5.60 × 121
VantageInternational-Live
5.71 × 154
14 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Copy Trade is a smart investment method where you replicate the trades of experienced traders, allowing the system to automatically execute trades on your behalf.

Invictus
Sustainable Profit – Unshakable Trust


Accounts are managed based on personalized financial standards.
We provide clear strategies, transparent trade journals, and thorough analysis.
Risk is strictly controlled – prioritizing account safety first, profits second.


Aucun avis
2025.09.26 05:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 13:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 20:32
Share of trading days is too low
2025.08.19 20:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 19:32
Share of trading days is too low
2025.08.19 19:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 14:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 14:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.16 06:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.16 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.16 06:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FX INVICTUS
38 USD par mois
0%
1
107
USD
500
USD
6
0%
90
52%
35%
1.00
0.00
USD
11%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.