Trades:
90
Bénéfice trades:
47 (52.22%)
Perte trades:
43 (47.78%)
Meilleure transaction:
15.58 USD
Pire transaction:
-9.72 USD
Bénéfice brut:
143.71 USD (291 834 pips)
Perte brute:
-143.30 USD (204 379 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (12.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.17 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
34.85%
Charge de dépôt maximale:
10.53%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
30 (33.33%)
Courts trades:
60 (66.67%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
3.06 USD
Perte moyenne:
-3.33 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-30.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.48 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
57.93 USD
Maximal:
57.93 USD (11.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.32% (56.59 USD)
Par fonds propres:
5.85% (25.85 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|10
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|8
|USDCHF
|7
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|6
|NZDUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|8
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|-13
|BTCUSD
|5
|USDCHF
|-3
|AUDUSD
|-3
|USDCAD
|-4
|NZDUSD
|-7
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|744
|USDJPY
|-1.8K
|BTCUSD
|78K
|USDCHF
|-180
|AUDUSD
|-353
|USDCAD
|-511
|NZDUSD
|-710
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 1036
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.28 × 423
|
Exness-MT5Real12
|1.40 × 92
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.34 × 319
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.52 × 93
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Weltrade-Real
|5.60 × 121
|
VantageInternational-Live
|5.71 × 154
Copy Trade is a smart investment method where you replicate the trades of experienced traders, allowing the system to automatically execute trades on your behalf.
Invictus
Sustainable Profit – Unshakable Trust
Accounts are managed based on personalized financial standards.
We provide clear strategies, transparent trade journals, and thorough analysis.
Risk is strictly controlled – prioritizing account safety first, profits second.
