İşlemler:
401
Kârla kapanan işlemler:
305 (76.05%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (23.94%)
En iyi işlem:
9.61 USD
En kötü işlem:
-6.24 USD
Brüt kâr:
357.07 USD (40 225 pips)
Brüt zarar:
-153.73 USD (15 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (19.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.43 USD (18)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
70.68%
Maks. mevduat yükü:
7.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
9.66
Alış işlemleri:
172 (42.89%)
Satış işlemleri:
229 (57.11%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-1.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-21.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.06 USD (6)
Aylık büyüme:
16.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.06 USD (1.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.95% (21.06 USD)
Varlığa göre:
15.51% (176.12 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
EURUSD
191
GBPUSD
74
EURCAD
69
EURJPY
42
CHFJPY
25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
EURUSD
117
GBPUSD
54
EURCAD
16
EURJPY
7
CHFJPY
9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
EURUSD
13K
GBPUSD
6K
EURCAD
2.8K
EURJPY
1.7K
CHFJPY
1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ICMarketsSC-Live16
|0.33 × 52
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.36 × 107
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
GoMarkets-Real 1
|0.42 × 320
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
İnceleme yok
