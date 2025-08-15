- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
401
Profit Trade:
305 (76.05%)
Loss Trade:
96 (23.94%)
Best Trade:
9.61 USD
Worst Trade:
-6.24 USD
Profitto lordo:
357.07 USD (40 225 pips)
Perdita lorda:
-153.73 USD (15 523 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (19.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.43 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
70.68%
Massimo carico di deposito:
7.19%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
107
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
9.66
Long Trade:
172 (42.89%)
Short Trade:
229 (57.11%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
1.17 USD
Perdita media:
-1.60 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-21.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.06 USD (6)
Crescita mensile:
19.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.06 USD (1.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.95% (21.06 USD)
Per equità:
15.51% (176.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|191
|GBPUSD
|74
|EURCAD
|69
|EURJPY
|42
|CHFJPY
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|117
|GBPUSD
|54
|EURCAD
|16
|EURJPY
|7
|CHFJPY
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|13K
|GBPUSD
|6K
|EURCAD
|2.8K
|EURJPY
|1.7K
|CHFJPY
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.61 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.40 USD
Massima perdita consecutiva: -21.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live32
|0.09 × 22
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
ICMarketsSC-Live15
|0.22 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ICMarketsSC-Live16
|0.33 × 52
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.36 × 107
|
ICMarketsSC-Live07
|0.37 × 51
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.40 × 15
|
GoMarkets-Real 1
|0.42 × 320
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
Non ci sono recensioni
