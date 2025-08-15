SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AD
Thai Viet Thu

AD

Thai Viet Thu
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 299 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -44%
RoboForex-ECN
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
274
Kârla kapanan işlemler:
133 (48.54%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (51.46%)
En iyi işlem:
1 000.46 USD
En kötü işlem:
-1 902.61 USD
Brüt kâr:
17 996.36 USD (16 394 pips)
Brüt zarar:
-23 562.77 USD (18 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (488.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 310.05 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
61.98%
Maks. mevduat yükü:
94.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
173 (63.14%)
Satış işlemleri:
101 (36.86%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-20.32 USD
Ortalama kâr:
135.31 USD
Ortalama zarar:
-167.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-12 752.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 752.87 USD (24)
Aylık büyüme:
-60.41%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 566.71 USD
Maksimum:
13 501.89 USD (67.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.12% (13 492.14 USD)
Varlığa göre:
60.63% (12 181.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 274
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -5.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 000.46 USD
En kötü işlem: -1 903 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +488.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 752.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 115
RoboForex-ECN
1.24 × 289
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 47
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
6.74 × 189
Swissquote-Server
7.11 × 74
OctaFX-Real2
7.44 × 18
Exness-MT5Real6
7.67 × 21
GemTradeCo-Live
8.00 × 2
15 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 04:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 22:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 06:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 20:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AD
Ayda 299 USD
-44%
0
0
USD
6.9K
USD
17
89%
274
48%
62%
0.76
-20.32
USD
66%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.