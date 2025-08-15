- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
274
Kârla kapanan işlemler:
133 (48.54%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (51.46%)
En iyi işlem:
1 000.46 USD
En kötü işlem:
-1 902.61 USD
Brüt kâr:
17 996.36 USD (16 394 pips)
Brüt zarar:
-23 562.77 USD (18 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (488.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 310.05 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
61.98%
Maks. mevduat yükü:
94.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
173 (63.14%)
Satış işlemleri:
101 (36.86%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-20.32 USD
Ortalama kâr:
135.31 USD
Ortalama zarar:
-167.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-12 752.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 752.87 USD (24)
Aylık büyüme:
-60.41%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 566.71 USD
Maksimum:
13 501.89 USD (67.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.12% (13 492.14 USD)
Varlığa göre:
60.63% (12 181.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|274
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-5.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 000.46 USD
En kötü işlem: -1 903 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +488.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 752.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 289
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|6.74 × 189
|
Swissquote-Server
|7.11 × 74
|
OctaFX-Real2
|7.44 × 18
|
Exness-MT5Real6
|7.67 × 21
|
GemTradeCo-Live
|8.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 299 USD
-44%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
17
89%
274
48%
62%
0.76
-20.32
USD
USD
66%
1:300