- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
274
Profit Trade:
133 (48.54%)
Loss Trade:
141 (51.46%)
Best Trade:
1 000.46 USD
Worst Trade:
-1 902.61 USD
Profitto lordo:
17 996.36 USD (16 394 pips)
Perdita lorda:
-23 562.77 USD (18 638 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (488.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 310.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
61.98%
Massimo carico di deposito:
94.68%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
173 (63.14%)
Short Trade:
101 (36.86%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-20.32 USD
Profitto medio:
135.31 USD
Perdita media:
-167.11 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-12 752.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 752.87 USD (24)
Crescita mensile:
-60.61%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 566.71 USD
Massimale:
13 501.89 USD (67.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.12% (13 492.14 USD)
Per equità:
60.63% (12 181.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|274
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-5.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|-2.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 000.46 USD
Worst Trade: -1 903 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +488.13 USD
Massima perdita consecutiva: -12 752.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 6
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.43 × 115
|
RoboForex-ECN
|1.24 × 289
|
Exness-MT5Real7
|1.57 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 47
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
FxPro-MT5
|5.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|6.57 × 49
|
ECMarkets-Server
|6.74 × 189
|
Swissquote-Server
|7.11 × 74
|
OctaFX-Real2
|7.44 × 18
|
Exness-MT5Real6
|7.67 × 21
|
GemTradeCo-Live
|8.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
