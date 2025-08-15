SegnaliSezioni
Thai Viet Thu

AD

Thai Viet Thu
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 299 USD al mese
crescita dal 2025 -44%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
274
Profit Trade:
133 (48.54%)
Loss Trade:
141 (51.46%)
Best Trade:
1 000.46 USD
Worst Trade:
-1 902.61 USD
Profitto lordo:
17 996.36 USD (16 394 pips)
Perdita lorda:
-23 562.77 USD (18 638 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (488.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 310.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
61.98%
Massimo carico di deposito:
94.68%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
173 (63.14%)
Short Trade:
101 (36.86%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-20.32 USD
Profitto medio:
135.31 USD
Perdita media:
-167.11 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-12 752.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 752.87 USD (24)
Crescita mensile:
-60.61%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 566.71 USD
Massimale:
13 501.89 USD (67.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.12% (13 492.14 USD)
Per equità:
60.63% (12 181.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 274
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -5.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 000.46 USD
Worst Trade: -1 903 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +488.13 USD
Massima perdita consecutiva: -12 752.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 115
RoboForex-ECN
1.24 × 289
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 47
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
6.74 × 189
Swissquote-Server
7.11 × 74
OctaFX-Real2
7.44 × 18
Exness-MT5Real6
7.67 × 21
GemTradeCo-Live
8.00 × 2
15 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 04:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 22:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 06:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 20:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.