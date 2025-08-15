SignauxSections
Thai Viet Thu

AD

Thai Viet Thu
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 299 USD par mois
croissance depuis 2025 -44%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
272
Bénéfice trades:
133 (48.89%)
Perte trades:
139 (51.10%)
Meilleure transaction:
1 000.46 USD
Pire transaction:
-1 902.61 USD
Bénéfice brut:
17 996.36 USD (16 394 pips)
Perte brute:
-23 540.61 USD (18 605 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (488.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 310.05 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
63.30%
Charge de dépôt maximale:
94.68%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.41
Longs trades:
171 (62.87%)
Courts trades:
101 (37.13%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-20.38 USD
Bénéfice moyen:
135.31 USD
Perte moyenne:
-169.36 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-12 752.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 752.87 USD (24)
Croissance mensuelle:
-60.19%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 566.71 USD
Maximal:
13 501.89 USD (67.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.12% (13 492.14 USD)
Par fonds propres:
60.63% (12 181.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 272
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD -5.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD -2.2K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 000.46 USD
Pire transaction: -1 903 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +488.13 USD
Perte consécutive maximale: -12 752.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
Bybit-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
0.43 × 115
RoboForex-ECN
1.24 × 289
Exness-MT5Real7
1.57 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 47
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
4.83 × 12
FxPro-MT5
5.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 2
BabilFinancial-LIVE
6.00 × 1
VantageInternational-Live 8
6.57 × 49
ECMarkets-Server
6.74 × 189
Swissquote-Server
7.11 × 74
OctaFX-Real2
7.44 × 18
Exness-MT5Real6
7.67 × 21
GemTradeCo-Live
8.00 × 2
15 plus...
Aucun avis
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 04:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 22:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 06:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 20:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AD
299 USD par mois
-44%
0
0
USD
7K
USD
17
89%
272
48%
63%
0.76
-20.38
USD
66%
1:300
