Vojtech Dubina

BG Low FM 2 G Y

Vojtech Dubina
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -40%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
860
Kârla kapanan işlemler:
819 (95.23%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (4.77%)
En iyi işlem:
101.69 USD
En kötü işlem:
-469.06 USD
Brüt kâr:
1 787.24 USD (156 661 pips)
Brüt zarar:
-3 422.14 USD (348 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
131 (196.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
332.72 USD (55)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.70%
Maks. mevduat yükü:
41.91%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
192
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
377 (43.84%)
Satış işlemleri:
483 (56.16%)
Kâr faktörü:
0.52
Beklenen getiri:
-1.90 USD
Ortalama kâr:
2.18 USD
Ortalama zarar:
-83.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 726.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 726.88 USD (8)
Aylık büyüme:
-46.59%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 643.34 USD
Maksimum:
2 660.87 USD (122.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.19% (2 660.66 USD)
Varlığa göre:
84.43% (3 657.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 91
EURJPY 88
GBPSGD 59
XAUUSD 54
EURCAD 51
AUDCAD 47
GBPCAD 40
NZDCAD 32
CADCHF 32
GBPAUD 31
USDSGD 28
AUDJPY 25
EURUSD 25
USDCHF 24
CHFSGD 24
AUDUSD 21
GBPCHF 20
EURAUD 17
EURGBP 16
GBPUSD 15
NZDUSD 13
SGDJPY 13
EURSGD 13
AUDNZD 10
NZDCHF 10
CADJPY 10
NZDJPY 8
EURNZD 8
CHFJPY 8
GBPJPY 7
USDCAD 6
AUDSGD 5
AUDCHF 4
USDJPY 4
EURCHF 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 87
EURJPY 70
GBPSGD 42
XAUUSD -2.7K
EURCAD 38
AUDCAD 63
GBPCAD 40
NZDCAD 45
CADCHF 50
GBPAUD 34
USDSGD 10
AUDJPY 42
EURUSD 48
USDCHF 23
CHFSGD 47
AUDUSD 16
GBPCHF 61
EURAUD 33
EURGBP 32
GBPUSD 37
NZDUSD 12
SGDJPY 36
EURSGD 24
AUDNZD 8
NZDCHF 13
CADJPY 67
NZDJPY 9
EURNZD 16
CHFJPY 21
GBPJPY 18
USDCAD 29
AUDSGD 9
AUDCHF 6
USDJPY 6
EURCHF 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 14K
EURJPY 9.6K
GBPSGD 6K
XAUUSD -303K
EURCAD 5.6K
AUDCAD 4.2K
GBPCAD 4.9K
NZDCAD 3.5K
CADCHF 2.2K
GBPAUD 5.5K
USDSGD 1.7K
AUDJPY 4.8K
EURUSD 4.8K
USDCHF 1.8K
CHFSGD 4.3K
AUDUSD 1.8K
GBPCHF 3.2K
EURAUD 4.7K
EURGBP 1.7K
GBPUSD 2.5K
NZDUSD 1.3K
SGDJPY 2.7K
EURSGD 2.6K
AUDNZD 832
NZDCHF 1.1K
CADJPY 3.5K
NZDJPY 1.3K
EURNZD 2.7K
CHFJPY 3.1K
GBPJPY 2.3K
USDCAD 1.3K
AUDSGD 612
AUDCHF 388
USDJPY 934
EURCHF 130
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +101.69 USD
En kötü işlem: -469 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +196.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 726.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 177
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
GOMarketsMU-Live
2.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1471
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.07 × 29
Exness-MT5Real12
3.58 × 57
FusionMarkets-Live
3.86 × 17291
RoboForex-ECN
4.36 × 1690
JunoMarkets-Server
4.50 × 18
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
5.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
5.17 × 163
ICMarketsSC-MT5-4
5.22 × 1300
Exness-MT5Real7
5.44 × 16
VantageInternational-Live 4
5.81 × 26
Headway-Real
5.82 × 11
57 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.02 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 08:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 08:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 22:36
Share of trading days is too low
2025.08.14 22:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 21:29
Share of trading days is too low
2025.08.14 21:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.