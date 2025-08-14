- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
860
Profit Trade:
819 (95.23%)
Loss Trade:
41 (4.77%)
Best Trade:
101.69 USD
Worst Trade:
-469.06 USD
Profitto lordo:
1 787.24 USD (156 661 pips)
Perdita lorda:
-3 422.14 USD (348 299 pips)
Vincite massime consecutive:
131 (196.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
332.72 USD (55)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.70%
Massimo carico di deposito:
41.91%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
192
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
377 (43.84%)
Short Trade:
483 (56.16%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-1.90 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-83.47 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 726.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 726.88 USD (8)
Crescita mensile:
-46.59%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 643.34 USD
Massimale:
2 660.87 USD (122.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.19% (2 660.66 USD)
Per equità:
84.43% (3 657.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|91
|EURJPY
|88
|GBPSGD
|59
|XAUUSD
|54
|EURCAD
|51
|AUDCAD
|47
|GBPCAD
|40
|NZDCAD
|32
|CADCHF
|32
|GBPAUD
|31
|USDSGD
|28
|AUDJPY
|25
|EURUSD
|25
|USDCHF
|24
|CHFSGD
|24
|AUDUSD
|21
|GBPCHF
|20
|EURAUD
|17
|EURGBP
|16
|GBPUSD
|15
|NZDUSD
|13
|SGDJPY
|13
|EURSGD
|13
|AUDNZD
|10
|NZDCHF
|10
|CADJPY
|10
|NZDJPY
|8
|EURNZD
|8
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|7
|USDCAD
|6
|AUDSGD
|5
|AUDCHF
|4
|USDJPY
|4
|EURCHF
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|87
|EURJPY
|70
|GBPSGD
|42
|XAUUSD
|-2.7K
|EURCAD
|38
|AUDCAD
|63
|GBPCAD
|40
|NZDCAD
|45
|CADCHF
|50
|GBPAUD
|34
|USDSGD
|10
|AUDJPY
|42
|EURUSD
|48
|USDCHF
|23
|CHFSGD
|47
|AUDUSD
|16
|GBPCHF
|61
|EURAUD
|33
|EURGBP
|32
|GBPUSD
|37
|NZDUSD
|12
|SGDJPY
|36
|EURSGD
|24
|AUDNZD
|8
|NZDCHF
|13
|CADJPY
|67
|NZDJPY
|9
|EURNZD
|16
|CHFJPY
|21
|GBPJPY
|18
|USDCAD
|29
|AUDSGD
|9
|AUDCHF
|6
|USDJPY
|6
|EURCHF
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|14K
|EURJPY
|9.6K
|GBPSGD
|6K
|XAUUSD
|-303K
|EURCAD
|5.6K
|AUDCAD
|4.2K
|GBPCAD
|4.9K
|NZDCAD
|3.5K
|CADCHF
|2.2K
|GBPAUD
|5.5K
|USDSGD
|1.7K
|AUDJPY
|4.8K
|EURUSD
|4.8K
|USDCHF
|1.8K
|CHFSGD
|4.3K
|AUDUSD
|1.8K
|GBPCHF
|3.2K
|EURAUD
|4.7K
|EURGBP
|1.7K
|GBPUSD
|2.5K
|NZDUSD
|1.3K
|SGDJPY
|2.7K
|EURSGD
|2.6K
|AUDNZD
|832
|NZDCHF
|1.1K
|CADJPY
|3.5K
|NZDJPY
|1.3K
|EURNZD
|2.7K
|CHFJPY
|3.1K
|GBPJPY
|2.3K
|USDCAD
|1.3K
|AUDSGD
|612
|AUDCHF
|388
|USDJPY
|934
|EURCHF
|130
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.69 USD
Worst Trade: -469 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +196.99 USD
Massima perdita consecutiva: -1 726.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 12
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.12 × 177
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|2.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.77 × 1471
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.07 × 29
|
Exness-MT5Real12
|3.58 × 57
|
FusionMarkets-Live
|3.86 × 17291
|
RoboForex-ECN
|4.36 × 1690
|
JunoMarkets-Server
|4.50 × 18
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.89 × 1127
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|5.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|5.17 × 163
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.22 × 1300
|
Exness-MT5Real7
|5.44 × 16
|
VantageInternational-Live 4
|5.81 × 26
|
Headway-Real
|5.82 × 11
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-40%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
8
93%
860
95%
99%
0.52
-1.90
USD
USD
84%
1:500