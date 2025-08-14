SegnaliSezioni
Vojtech Dubina

BG Low FM 2 G Y

Vojtech Dubina
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -40%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
860
Profit Trade:
819 (95.23%)
Loss Trade:
41 (4.77%)
Best Trade:
101.69 USD
Worst Trade:
-469.06 USD
Profitto lordo:
1 787.24 USD (156 661 pips)
Perdita lorda:
-3 422.14 USD (348 299 pips)
Vincite massime consecutive:
131 (196.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
332.72 USD (55)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.70%
Massimo carico di deposito:
41.91%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
192
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
377 (43.84%)
Short Trade:
483 (56.16%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-1.90 USD
Profitto medio:
2.18 USD
Perdita media:
-83.47 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 726.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 726.88 USD (8)
Crescita mensile:
-46.59%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 643.34 USD
Massimale:
2 660.87 USD (122.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.19% (2 660.66 USD)
Per equità:
84.43% (3 657.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 91
EURJPY 88
GBPSGD 59
XAUUSD 54
EURCAD 51
AUDCAD 47
GBPCAD 40
NZDCAD 32
CADCHF 32
GBPAUD 31
USDSGD 28
AUDJPY 25
EURUSD 25
USDCHF 24
CHFSGD 24
AUDUSD 21
GBPCHF 20
EURAUD 17
EURGBP 16
GBPUSD 15
NZDUSD 13
SGDJPY 13
EURSGD 13
AUDNZD 10
NZDCHF 10
CADJPY 10
NZDJPY 8
EURNZD 8
CHFJPY 8
GBPJPY 7
USDCAD 6
AUDSGD 5
AUDCHF 4
USDJPY 4
EURCHF 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 87
EURJPY 70
GBPSGD 42
XAUUSD -2.7K
EURCAD 38
AUDCAD 63
GBPCAD 40
NZDCAD 45
CADCHF 50
GBPAUD 34
USDSGD 10
AUDJPY 42
EURUSD 48
USDCHF 23
CHFSGD 47
AUDUSD 16
GBPCHF 61
EURAUD 33
EURGBP 32
GBPUSD 37
NZDUSD 12
SGDJPY 36
EURSGD 24
AUDNZD 8
NZDCHF 13
CADJPY 67
NZDJPY 9
EURNZD 16
CHFJPY 21
GBPJPY 18
USDCAD 29
AUDSGD 9
AUDCHF 6
USDJPY 6
EURCHF 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 14K
EURJPY 9.6K
GBPSGD 6K
XAUUSD -303K
EURCAD 5.6K
AUDCAD 4.2K
GBPCAD 4.9K
NZDCAD 3.5K
CADCHF 2.2K
GBPAUD 5.5K
USDSGD 1.7K
AUDJPY 4.8K
EURUSD 4.8K
USDCHF 1.8K
CHFSGD 4.3K
AUDUSD 1.8K
GBPCHF 3.2K
EURAUD 4.7K
EURGBP 1.7K
GBPUSD 2.5K
NZDUSD 1.3K
SGDJPY 2.7K
EURSGD 2.6K
AUDNZD 832
NZDCHF 1.1K
CADJPY 3.5K
NZDJPY 1.3K
EURNZD 2.7K
CHFJPY 3.1K
GBPJPY 2.3K
USDCAD 1.3K
AUDSGD 612
AUDCHF 388
USDJPY 934
EURCHF 130
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.69 USD
Worst Trade: -469 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +196.99 USD
Massima perdita consecutiva: -1 726.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 177
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
GOMarketsMU-Live
2.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1471
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.07 × 29
Exness-MT5Real12
3.58 × 57
FusionMarkets-Live
3.86 × 17291
RoboForex-ECN
4.36 × 1690
JunoMarkets-Server
4.50 × 18
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
5.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
5.17 × 163
ICMarketsSC-MT5-4
5.22 × 1300
Exness-MT5Real7
5.44 × 16
VantageInternational-Live 4
5.81 × 26
Headway-Real
5.82 × 11
57 più
Non ci sono recensioni
2025.10.02 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 08:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 08:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 22:36
Share of trading days is too low
2025.08.14 22:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 21:29
Share of trading days is too low
2025.08.14 21:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
