Vojtech Dubina

BG Low FM 2 G Y

Vojtech Dubina
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -40%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
860
Bénéfice trades:
819 (95.23%)
Perte trades:
41 (4.77%)
Meilleure transaction:
101.69 USD
Pire transaction:
-469.06 USD
Bénéfice brut:
1 787.24 USD (156 661 pips)
Perte brute:
-3 422.14 USD (348 299 pips)
Gains consécutifs maximales:
131 (196.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
332.72 USD (55)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
98.70%
Charge de dépôt maximale:
41.91%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
192
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.61
Longs trades:
377 (43.84%)
Courts trades:
483 (56.16%)
Facteur de profit:
0.52
Rendement attendu:
-1.90 USD
Bénéfice moyen:
2.18 USD
Perte moyenne:
-83.47 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 726.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 726.88 USD (8)
Croissance mensuelle:
-46.59%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 643.34 USD
Maximal:
2 660.87 USD (122.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.19% (2 660.66 USD)
Par fonds propres:
84.43% (3 657.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 91
EURJPY 88
GBPSGD 59
XAUUSD 54
EURCAD 51
AUDCAD 47
GBPCAD 40
NZDCAD 32
CADCHF 32
GBPAUD 31
USDSGD 28
AUDJPY 25
EURUSD 25
USDCHF 24
CHFSGD 24
AUDUSD 21
GBPCHF 20
EURAUD 17
EURGBP 16
GBPUSD 15
NZDUSD 13
SGDJPY 13
EURSGD 13
AUDNZD 10
NZDCHF 10
CADJPY 10
NZDJPY 8
EURNZD 8
CHFJPY 8
GBPJPY 7
USDCAD 6
AUDSGD 5
AUDCHF 4
USDJPY 4
EURCHF 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 87
EURJPY 70
GBPSGD 42
XAUUSD -2.7K
EURCAD 38
AUDCAD 63
GBPCAD 40
NZDCAD 45
CADCHF 50
GBPAUD 34
USDSGD 10
AUDJPY 42
EURUSD 48
USDCHF 23
CHFSGD 47
AUDUSD 16
GBPCHF 61
EURAUD 33
EURGBP 32
GBPUSD 37
NZDUSD 12
SGDJPY 36
EURSGD 24
AUDNZD 8
NZDCHF 13
CADJPY 67
NZDJPY 9
EURNZD 16
CHFJPY 21
GBPJPY 18
USDCAD 29
AUDSGD 9
AUDCHF 6
USDJPY 6
EURCHF 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 14K
EURJPY 9.6K
GBPSGD 6K
XAUUSD -303K
EURCAD 5.6K
AUDCAD 4.2K
GBPCAD 4.9K
NZDCAD 3.5K
CADCHF 2.2K
GBPAUD 5.5K
USDSGD 1.7K
AUDJPY 4.8K
EURUSD 4.8K
USDCHF 1.8K
CHFSGD 4.3K
AUDUSD 1.8K
GBPCHF 3.2K
EURAUD 4.7K
EURGBP 1.7K
GBPUSD 2.5K
NZDUSD 1.3K
SGDJPY 2.7K
EURSGD 2.6K
AUDNZD 832
NZDCHF 1.1K
CADJPY 3.5K
NZDJPY 1.3K
EURNZD 2.7K
CHFJPY 3.1K
GBPJPY 2.3K
USDCAD 1.3K
AUDSGD 612
AUDCHF 388
USDJPY 934
EURCHF 130
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.69 USD
Pire transaction: -469 USD
Gains consécutifs maximales: 55
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +196.99 USD
Perte consécutive maximale: -1 726.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.12 × 177
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
GOMarketsMU-Live
2.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
2.77 × 1471
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.07 × 29
Exness-MT5Real12
3.58 × 57
FusionMarkets-Live
3.86 × 17291
RoboForex-ECN
4.36 × 1690
JunoMarkets-Server
4.50 × 18
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
5.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
5.17 × 163
ICMarketsSC-MT5-4
5.22 × 1300
Exness-MT5Real7
5.44 × 16
VantageInternational-Live 4
5.81 × 26
Headway-Real
5.82 × 11
57 plus...
Aucun avis
2025.10.02 20:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 08:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 23:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.15 08:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 22:36
Share of trading days is too low
2025.08.14 22:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 21:29
Share of trading days is too low
2025.08.14 21:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 20:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 20:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
