Sinyaller / MetaTrader 5 / From 1k to 10k
Online

From 1k to 10k

Online
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 485%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
365
Kârla kapanan işlemler:
302 (82.73%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (17.26%)
En iyi işlem:
256.61 USD
En kötü işlem:
-253.08 USD
Brüt kâr:
4 031.91 USD (10 394 307 pips)
Brüt zarar:
-1 595.71 USD (704 270 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (248.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
311.92 USD (9)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
97.33%
Maks. mevduat yükü:
32.98%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.71
Alış işlemleri:
287 (78.63%)
Satış işlemleri:
78 (21.37%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
6.67 USD
Ortalama kâr:
13.35 USD
Ortalama zarar:
-25.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-316.17 USD (2)
Aylık büyüme:
75.34%
Yıllık tahmin:
914.18%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
236.80 USD
Maksimum:
316.17 USD (41.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.43% (316.17 USD)
Varlığa göre:
53.81% (780.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30m 222
USTECm 83
BTCUSDm 33
XAUUSDm 6
USDCHFm 2
USOILm 2
TSLAm 1
HK50m 1
USDJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30m 1.8K
USTECm 317
BTCUSDm 265
XAUUSDm 56
USDCHFm 7
USOILm 32
TSLAm 6
HK50m 0
USDJPYm 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30m 97K
USTECm 96K
BTCUSDm 1.2M
XAUUSDm 31K
USDCHFm 150
USOILm 1.6K
TSLAm 300
HK50m 492
USDJPYm 102
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +256.61 USD
En kötü işlem: -253 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +248.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real11
5.73 × 249
İnceleme yok
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 04:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.