Online

From 1k to 10k

Online
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 485%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
365
Bénéfice trades:
302 (82.73%)
Perte trades:
63 (17.26%)
Meilleure transaction:
256.61 USD
Pire transaction:
-253.08 USD
Bénéfice brut:
4 031.91 USD (10 394 307 pips)
Perte brute:
-1 595.71 USD (704 270 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (248.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
311.92 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
97.33%
Charge de dépôt maximale:
32.98%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
7.71
Longs trades:
287 (78.63%)
Courts trades:
78 (21.37%)
Facteur de profit:
2.53
Rendement attendu:
6.67 USD
Bénéfice moyen:
13.35 USD
Perte moyenne:
-25.33 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-4.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-316.17 USD (2)
Croissance mensuelle:
75.34%
Prévision annuelle:
914.18%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
236.80 USD
Maximal:
316.17 USD (41.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.43% (316.17 USD)
Par fonds propres:
53.81% (780.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30m 222
USTECm 83
BTCUSDm 33
XAUUSDm 6
USDCHFm 2
USOILm 2
TSLAm 1
HK50m 1
USDJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30m 1.8K
USTECm 317
BTCUSDm 265
XAUUSDm 56
USDCHFm 7
USOILm 32
TSLAm 6
HK50m 0
USDJPYm 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30m 97K
USTECm 96K
BTCUSDm 1.2M
XAUUSDm 31K
USDCHFm 150
USOILm 1.6K
TSLAm 300
HK50m 492
USDJPYm 102
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +256.61 USD
Pire transaction: -253 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +248.67 USD
Perte consécutive maximale: -4.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real11
5.73 × 249
