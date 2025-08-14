SegnaliSezioni
From 1k to 10k

Online
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 485%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
302 (82.73%)
Loss Trade:
63 (17.26%)
Best Trade:
256.61 USD
Worst Trade:
-253.08 USD
Profitto lordo:
4 031.91 USD (10 394 307 pips)
Perdita lorda:
-1 595.71 USD (704 270 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (248.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.92 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
97.33%
Massimo carico di deposito:
32.98%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.71
Long Trade:
287 (78.63%)
Short Trade:
78 (21.37%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
6.67 USD
Profitto medio:
13.35 USD
Perdita media:
-25.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-316.17 USD (2)
Crescita mensile:
75.34%
Previsione annuale:
914.18%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
236.80 USD
Massimale:
316.17 USD (41.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.43% (316.17 USD)
Per equità:
53.81% (780.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30m 222
USTECm 83
BTCUSDm 33
XAUUSDm 6
USDCHFm 2
USOILm 2
TSLAm 1
HK50m 1
USDJPYm 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30m 1.8K
USTECm 317
BTCUSDm 265
XAUUSDm 56
USDCHFm 7
USOILm 32
TSLAm 6
HK50m 0
USDJPYm 5
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30m 97K
USTECm 96K
BTCUSDm 1.2M
XAUUSDm 31K
USDCHFm 150
USOILm 1.6K
TSLAm 300
HK50m 492
USDJPYm 102
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +256.61 USD
Worst Trade: -253 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +248.67 USD
Massima perdita consecutiva: -4.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real11
5.73 × 249
Non ci sono recensioni
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 16:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 04:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 20:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 18:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
