- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
302 (82.73%)
Loss Trade:
63 (17.26%)
Best Trade:
256.61 USD
Worst Trade:
-253.08 USD
Profitto lordo:
4 031.91 USD (10 394 307 pips)
Perdita lorda:
-1 595.71 USD (704 270 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (248.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.92 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
97.33%
Massimo carico di deposito:
32.98%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.71
Long Trade:
287 (78.63%)
Short Trade:
78 (21.37%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
6.67 USD
Profitto medio:
13.35 USD
Perdita media:
-25.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-316.17 USD (2)
Crescita mensile:
75.34%
Previsione annuale:
914.18%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
236.80 USD
Massimale:
316.17 USD (41.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.43% (316.17 USD)
Per equità:
53.81% (780.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30m
|222
|USTECm
|83
|BTCUSDm
|33
|XAUUSDm
|6
|USDCHFm
|2
|USOILm
|2
|TSLAm
|1
|HK50m
|1
|USDJPYm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30m
|1.8K
|USTECm
|317
|BTCUSDm
|265
|XAUUSDm
|56
|USDCHFm
|7
|USOILm
|32
|TSLAm
|6
|HK50m
|0
|USDJPYm
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30m
|97K
|USTECm
|96K
|BTCUSDm
|1.2M
|XAUUSDm
|31K
|USDCHFm
|150
|USOILm
|1.6K
|TSLAm
|300
|HK50m
|492
|USDJPYm
|102
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +256.61 USD
Worst Trade: -253 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +248.67 USD
Massima perdita consecutiva: -4.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real11
|5.73 × 249
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
485%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
23
74%
365
82%
97%
2.52
6.67
USD
USD
54%
1:500