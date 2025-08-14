- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
48 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.30 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
136.64 USD (6 506 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
48 (136.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.64 USD (48)
Sharpe oranı:
1.50
Alım-satım etkinliği:
98.56%
Maks. mevduat yükü:
58.28%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
7 (14.58%)
Satış işlemleri:
41 (85.42%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.85 USD
Ortalama kâr:
2.85 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
15.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
75.41% (226.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|38
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|1
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|96
|GBPJPY
|28
|GBPUSD
|4
|EURAUD
|0
|GBPAUD
|2
|CHFJPY
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.5K
|GBPJPY
|2.2K
|GBPUSD
|204
|EURAUD
|32
|GBPAUD
|178
|CHFJPY
|413
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.30 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +136.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.38 × 281
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 1329
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.67 × 169
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Darwinex-Live
|1.21 × 78
|
ICMarketsSC-MT5
|1.23 × 1018
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
|
PepperstoneUK-Live
|1.45 × 87
|
Alpari-MT5
|1.49 × 101
