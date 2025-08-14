SinyallerBölümler
Francinaldo Vieira Fonseca

Francinaldo FX 02

Francinaldo Vieira Fonseca
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 68%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
48 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
8.30 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
136.64 USD (6 506 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
48 (136.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
136.64 USD (48)
Sharpe oranı:
1.50
Alım-satım etkinliği:
98.56%
Maks. mevduat yükü:
58.28%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
7 (14.58%)
Satış işlemleri:
41 (85.42%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.85 USD
Ortalama kâr:
2.85 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
15.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
75.41% (226.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 38
GBPJPY 6
GBPUSD 1
EURAUD 1
GBPAUD 1
CHFJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 96
GBPJPY 28
GBPUSD 4
EURAUD 0
GBPAUD 2
CHFJPY 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.5K
GBPJPY 2.2K
GBPUSD 204
EURAUD 32
GBPAUD 178
CHFJPY 413
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.30 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +136.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.38 × 281
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1329
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.67 × 169
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Darwinex-Live
1.21 × 78
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 1018
Eightcap-Live
1.30 × 193
PepperstoneUK-Live
1.45 × 87
Alpari-MT5
1.49 × 101
45 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.09 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 20:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 10:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
A large drawdown may occur on the account again
