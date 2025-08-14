SignauxSections
Francinaldo Vieira Fonseca

Francinaldo FX 02

Francinaldo Vieira Fonseca
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 68%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
48
Bénéfice trades:
48 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
8.30 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
136.64 USD (6 506 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
48 (136.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
136.64 USD (48)
Ratio de Sharpe:
1.50
Activité de trading:
98.56%
Charge de dépôt maximale:
58.28%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
7 (14.58%)
Courts trades:
41 (85.42%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
2.85 USD
Bénéfice moyen:
2.85 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
15.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
75.41% (226.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 38
GBPJPY 6
GBPUSD 1
EURAUD 1
GBPAUD 1
CHFJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 96
GBPJPY 28
GBPUSD 4
EURAUD 0
GBPAUD 2
CHFJPY 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.5K
GBPJPY 2.2K
GBPUSD 204
EURAUD 32
GBPAUD 178
CHFJPY 413
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.30 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 48
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +136.64 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.38 × 281
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1329
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.67 × 169
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Darwinex-Live
1.21 × 78
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 1018
Eightcap-Live
1.30 × 193
PepperstoneUK-Live
1.45 × 87
Alpari-MT5
1.49 × 101
45 plus...
Aucun avis
2025.10.09 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 20:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 10:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
A large drawdown may occur on the account again
