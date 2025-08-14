SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Francinaldo FX 02
Francinaldo Vieira Fonseca

Francinaldo FX 02

Francinaldo Vieira Fonseca
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 68%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
48 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.30 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
136.64 USD (6 506 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
48 (136.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.64 USD (48)
Indice di Sharpe:
1.50
Attività di trading:
98.56%
Massimo carico di deposito:
58.28%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (14.58%)
Short Trade:
41 (85.42%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.85 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
15.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
75.41% (226.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 38
GBPJPY 6
GBPUSD 1
EURAUD 1
GBPAUD 1
CHFJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 96
GBPJPY 28
GBPUSD 4
EURAUD 0
GBPAUD 2
CHFJPY 5
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.5K
GBPJPY 2.2K
GBPUSD 204
EURAUD 32
GBPAUD 178
CHFJPY 413
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.30 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +136.64 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.38 × 281
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
Exness-MT5Real
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 1329
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.67 × 169
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
1.00 × 4
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Darwinex-Live
1.21 × 78
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 1018
Eightcap-Live
1.30 × 193
PepperstoneUK-Live
1.45 × 87
Alpari-MT5
1.49 × 101
45 più
Non ci sono recensioni
2025.10.09 15:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 20:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 13:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 10:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Francinaldo FX 02
30USD al mese
68%
0
0
USD
337
USD
9
0%
48
100%
99%
n/a
2.85
USD
75%
1:200
Copia

