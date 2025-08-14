- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
48
Profit Trade:
48 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.30 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
136.64 USD (6 506 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
48 (136.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
136.64 USD (48)
Indice di Sharpe:
1.50
Attività di trading:
98.56%
Massimo carico di deposito:
58.28%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (14.58%)
Short Trade:
41 (85.42%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.85 USD
Profitto medio:
2.85 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
15.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
75.41% (226.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|38
|GBPJPY
|6
|GBPUSD
|1
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|CHFJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|96
|GBPJPY
|28
|GBPUSD
|4
|EURAUD
|0
|GBPAUD
|2
|CHFJPY
|5
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.5K
|GBPJPY
|2.2K
|GBPUSD
|204
|EURAUD
|32
|GBPAUD
|178
|CHFJPY
|413
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.30 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +136.64 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 94
|
Exness-MT5Real3
|0.38 × 281
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 308
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
Exness-MT5Real
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 1329
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.67 × 169
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Darwinex-Live
|1.21 × 78
|
ICMarketsSC-MT5
|1.23 × 1018
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
|
PepperstoneUK-Live
|1.45 × 87
|
Alpari-MT5
|1.49 × 101
