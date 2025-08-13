- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
32 (91.42%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (8.57%)
En iyi işlem:
9.47 USD
En kötü işlem:
-38.38 USD
Brüt kâr:
134.98 USD (74 342 pips)
Brüt zarar:
-84.88 USD (72 293 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (59.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.86 USD (14)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
29.54%
Maks. mevduat yükü:
4.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
13 (37.14%)
Satış işlemleri:
22 (62.86%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
4.22 USD
Ortalama zarar:
-28.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-38.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.38 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
44.50 USD (15.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.13% (44.44 USD)
Varlığa göre:
6.43% (34.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|53
|XAUUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3K
|XAUUSD
|-983
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.47 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +59.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
12
100%
35
91%
30%
1.59
1.43
USD
USD
8%
1:300