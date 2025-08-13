SinyallerBölümler
Pitt Petruschke

EuroGold FX

Pitt Petruschke
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
32 (91.42%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (8.57%)
En iyi işlem:
9.47 USD
En kötü işlem:
-38.38 USD
Brüt kâr:
134.98 USD (74 342 pips)
Brüt zarar:
-84.88 USD (72 293 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (59.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.86 USD (14)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
29.54%
Maks. mevduat yükü:
4.03%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
13 (37.14%)
Satış işlemleri:
22 (62.86%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
4.22 USD
Ortalama zarar:
-28.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-38.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.38 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
44.50 USD (15.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.13% (44.44 USD)
Varlığa göre:
6.43% (34.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 25
XAUUSD 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 53
XAUUSD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3K
XAUUSD -983
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.47 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +59.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
37 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 01:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 04:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 03:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.13 09:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.13 09:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.13 09:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 16 days
