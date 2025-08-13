- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
32 (91.42%)
Loss Trade:
3 (8.57%)
Best Trade:
9.47 USD
Worst Trade:
-38.38 USD
Profitto lordo:
134.98 USD (74 342 pips)
Perdita lorda:
-84.88 USD (72 293 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (59.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.86 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
29.54%
Massimo carico di deposito:
4.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
13 (37.14%)
Short Trade:
22 (62.86%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
4.22 USD
Perdita media:
-28.29 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-38.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.38 USD (1)
Crescita mensile:
1.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
44.50 USD (15.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.13% (44.44 USD)
Per equità:
6.43% (34.76 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|53
|XAUUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3K
|XAUUSD
|-983
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.47 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +59.86 USD
Massima perdita consecutiva: -38.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
