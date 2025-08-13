SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Dynamic Pips MODERATE
Thi Thu Ha Hoang

Dynamic Pips MODERATE

Thi Thu Ha Hoang
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
92 (85.98%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (14.02%)
En iyi işlem:
16.98 USD
En kötü işlem:
-12.54 USD
Brüt kâr:
442.26 USD (28 321 pips)
Brüt zarar:
-127.11 USD (7 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (85.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.26 USD (18)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.45%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
15.99
Alış işlemleri:
41 (38.32%)
Satış işlemleri:
66 (61.68%)
Kâr faktörü:
3.48
Beklenen getiri:
2.95 USD
Ortalama kâr:
4.81 USD
Ortalama zarar:
-8.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.49 USD (2)
Aylık büyüme:
2.49%
Yıllık tahmin:
30.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
19.71 USD (0.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.69% (19.60 USD)
Varlığa göre:
10.87% (306.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 20
NZDCAD 17
AUDUSD 13
AUDCAD 11
EURCHF 10
EURGBP 9
USDCAD 9
NZDUSD 6
CADCHF 5
NZDCHF 4
AUDNZD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 48
NZDCAD 45
AUDUSD 65
AUDCAD 13
EURCHF 22
EURGBP 33
USDCAD 16
NZDUSD 26
CADCHF 14
NZDCHF 24
AUDNZD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.7K
NZDCAD 2.3K
AUDUSD 3.2K
AUDCAD 1.2K
EURCHF 2.2K
EURGBP 1.2K
USDCAD 2.0K
NZDUSD 1K
CADCHF 1.5K
NZDCHF 1.2K
AUDNZD 912
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.98 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +85.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.38 × 40
ICMarketsSC-MT5-4
0.63 × 2708
FusionMarkets-Live
0.83 × 72
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 4015
itexsys-Platform
1.10 × 10
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.24 × 120
RoboForex-ECN
1.42 × 124
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
Exness-MT5Real5
1.43 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Opogroup-Server1
1.52 × 33
Axiory-Live
1.63 × 83
Forex.com-Live 536
1.93 × 162
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 1
28 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.02 14:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dynamic Pips MODERATE
Ayda 999 USD
13%
0
0
USD
2.8K
USD
14
100%
107
85%
100%
3.47
2.95
USD
11%
1:500
Kopyala

