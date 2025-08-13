- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
92 (85.98%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (14.02%)
En iyi işlem:
16.98 USD
En kötü işlem:
-12.54 USD
Brüt kâr:
442.26 USD (28 321 pips)
Brüt zarar:
-127.11 USD (7 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (85.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.26 USD (18)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.45%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
15.99
Alış işlemleri:
41 (38.32%)
Satış işlemleri:
66 (61.68%)
Kâr faktörü:
3.48
Beklenen getiri:
2.95 USD
Ortalama kâr:
4.81 USD
Ortalama zarar:
-8.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.49 USD (2)
Aylık büyüme:
2.49%
Yıllık tahmin:
30.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
19.71 USD (0.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.69% (19.60 USD)
Varlığa göre:
10.87% (306.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|NZDCAD
|17
|AUDUSD
|13
|AUDCAD
|11
|EURCHF
|10
|EURGBP
|9
|USDCAD
|9
|NZDUSD
|6
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|4
|AUDNZD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|48
|NZDCAD
|45
|AUDUSD
|65
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|22
|EURGBP
|33
|USDCAD
|16
|NZDUSD
|26
|CADCHF
|14
|NZDCHF
|24
|AUDNZD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|3.7K
|NZDCAD
|2.3K
|AUDUSD
|3.2K
|AUDCAD
|1.2K
|EURCHF
|2.2K
|EURGBP
|1.2K
|USDCAD
|2.0K
|NZDUSD
|1K
|CADCHF
|1.5K
|NZDCHF
|1.2K
|AUDNZD
|912
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.98 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +85.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.63 × 2708
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 72
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 4015
|
itexsys-Platform
|1.10 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.24 × 120
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 124
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
Exness-MT5Real5
|1.43 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Opogroup-Server1
|1.52 × 33
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
Forex.com-Live 536
|1.93 × 162
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
13%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
14
100%
107
85%
100%
3.47
2.95
USD
USD
11%
1:500