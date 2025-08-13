SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dynamic Pips MODERATE
Thi Thu Ha Hoang

Dynamic Pips MODERATE

Thi Thu Ha Hoang
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
107
Bénéfice trades:
92 (85.98%)
Perte trades:
15 (14.02%)
Meilleure transaction:
16.98 USD
Pire transaction:
-12.54 USD
Bénéfice brut:
442.26 USD (28 321 pips)
Perte brute:
-127.11 USD (7 842 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (85.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
85.26 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.59
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.45%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
15.99
Longs trades:
41 (38.32%)
Courts trades:
66 (61.68%)
Facteur de profit:
3.48
Rendement attendu:
2.95 USD
Bénéfice moyen:
4.81 USD
Perte moyenne:
-8.47 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-19.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-19.49 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.49%
Prévision annuelle:
30.24%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.08 USD
Maximal:
19.71 USD (0.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.69% (19.60 USD)
Par fonds propres:
10.87% (306.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 20
NZDCAD 17
AUDUSD 13
AUDCAD 11
EURCHF 10
EURGBP 9
USDCAD 9
NZDUSD 6
CADCHF 5
NZDCHF 4
AUDNZD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 48
NZDCAD 45
AUDUSD 65
AUDCAD 13
EURCHF 22
EURGBP 33
USDCAD 16
NZDUSD 26
CADCHF 14
NZDCHF 24
AUDNZD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.7K
NZDCAD 2.3K
AUDUSD 3.2K
AUDCAD 1.2K
EURCHF 2.2K
EURGBP 1.2K
USDCAD 2.0K
NZDUSD 1K
CADCHF 1.5K
NZDCHF 1.2K
AUDNZD 912
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.98 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +85.26 USD
Perte consécutive maximale: -19.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.38 × 40
ICMarketsSC-MT5-4
0.63 × 2703
FusionMarkets-Live
0.83 × 72
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 4015
itexsys-Platform
1.10 × 10
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.24 × 120
RoboForex-ECN
1.42 × 124
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
Exness-MT5Real5
1.43 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Opogroup-Server1
1.52 × 33
Axiory-Live
1.63 × 83
Forex.com-Live 536
1.93 × 162
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 1
Aucun avis
2025.09.02 14:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dynamic Pips MODERATE
999 USD par mois
13%
0
0
USD
2.8K
USD
14
100%
107
85%
100%
3.47
2.95
USD
11%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.