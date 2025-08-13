SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Dynamic Pips MODERATE
Thi Thu Ha Hoang

Dynamic Pips MODERATE

Thi Thu Ha Hoang
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 13%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
92 (85.98%)
Loss Trade:
15 (14.02%)
Best Trade:
16.98 USD
Worst Trade:
-12.54 USD
Profitto lordo:
442.26 USD (28 321 pips)
Perdita lorda:
-127.11 USD (7 842 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (85.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.26 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
15.99
Long Trade:
41 (38.32%)
Short Trade:
66 (61.68%)
Fattore di profitto:
3.48
Profitto previsto:
2.95 USD
Profitto medio:
4.81 USD
Perdita media:
-8.47 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.49 USD (2)
Crescita mensile:
2.49%
Previsione annuale:
30.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
19.71 USD (0.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.69% (19.60 USD)
Per equità:
10.87% (306.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 20
NZDCAD 17
AUDUSD 13
AUDCAD 11
EURCHF 10
EURGBP 9
USDCAD 9
NZDUSD 6
CADCHF 5
NZDCHF 4
AUDNZD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 48
NZDCAD 45
AUDUSD 65
AUDCAD 13
EURCHF 22
EURGBP 33
USDCAD 16
NZDUSD 26
CADCHF 14
NZDCHF 24
AUDNZD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.7K
NZDCAD 2.3K
AUDUSD 3.2K
AUDCAD 1.2K
EURCHF 2.2K
EURGBP 1.2K
USDCAD 2.0K
NZDUSD 1K
CADCHF 1.5K
NZDCHF 1.2K
AUDNZD 912
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.98 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +85.26 USD
Massima perdita consecutiva: -19.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.38 × 40
ICMarketsSC-MT5-4
0.63 × 2708
FusionMarkets-Live
0.83 × 72
Hankotrade-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 4015
itexsys-Platform
1.10 × 10
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.24 × 120
RoboForex-ECN
1.42 × 124
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
Exness-MT5Real5
1.43 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
Opogroup-Server1
1.52 × 33
Axiory-Live
1.63 × 83
Forex.com-Live 536
1.93 × 162
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 1
28 più
2025.09.02 14:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 03:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
