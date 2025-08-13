- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
92 (85.98%)
Loss Trade:
15 (14.02%)
Best Trade:
16.98 USD
Worst Trade:
-12.54 USD
Profitto lordo:
442.26 USD (28 321 pips)
Perdita lorda:
-127.11 USD (7 842 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (85.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
85.26 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.45%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
15.99
Long Trade:
41 (38.32%)
Short Trade:
66 (61.68%)
Fattore di profitto:
3.48
Profitto previsto:
2.95 USD
Profitto medio:
4.81 USD
Perdita media:
-8.47 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.49 USD (2)
Crescita mensile:
2.49%
Previsione annuale:
30.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
19.71 USD (0.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.69% (19.60 USD)
Per equità:
10.87% (306.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|NZDCAD
|17
|AUDUSD
|13
|AUDCAD
|11
|EURCHF
|10
|EURGBP
|9
|USDCAD
|9
|NZDUSD
|6
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|4
|AUDNZD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|48
|NZDCAD
|45
|AUDUSD
|65
|AUDCAD
|13
|EURCHF
|22
|EURGBP
|33
|USDCAD
|16
|NZDUSD
|26
|CADCHF
|14
|NZDCHF
|24
|AUDNZD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.7K
|NZDCAD
|2.3K
|AUDUSD
|3.2K
|AUDCAD
|1.2K
|EURCHF
|2.2K
|EURGBP
|1.2K
|USDCAD
|2.0K
|NZDUSD
|1K
|CADCHF
|1.5K
|NZDCHF
|1.2K
|AUDNZD
|912
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.98 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +85.26 USD
Massima perdita consecutiva: -19.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 40
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.63 × 2708
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 72
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 4015
|
itexsys-Platform
|1.10 × 10
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
VantageInternational-Live 4
|1.24 × 120
|
RoboForex-ECN
|1.42 × 124
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
Exness-MT5Real5
|1.43 × 37
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
Opogroup-Server1
|1.52 × 33
|
Axiory-Live
|1.63 × 83
|
Forex.com-Live 536
|1.93 × 162
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 1
28 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
13%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
14
100%
107
85%
100%
3.47
2.95
USD
USD
11%
1:500