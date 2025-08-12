- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
142 (83.52%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (16.47%)
En iyi işlem:
10.20 USD
En kötü işlem:
-8.64 USD
Brüt kâr:
391.70 USD (103 755 pips)
Brüt zarar:
-59.77 USD (49 293 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (238.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
238.00 USD (50)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
6.88
Alış işlemleri:
169 (99.41%)
Satış işlemleri:
1 (0.59%)
Kâr faktörü:
6.55
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
2.76 USD
Ortalama zarar:
-2.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-39.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.02 USD (8)
Aylık büyüme:
39.81%
Yıllık tahmin:
483.02%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.22 USD
Maksimum:
48.22 USD (14.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.37% (48.22 USD)
Varlığa göre:
21.69% (69.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|S&P500.spot
|157
|S&P500
|7
|BTCUSD
|3
|AUDCADb
|2
|EURUSDb
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|S&P500.spot
|322
|S&P500
|-9
|BTCUSD
|19
|AUDCADb
|0
|EURUSDb
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|S&P500.spot
|62K
|S&P500
|-9.5K
|BTCUSD
|2.1K
|AUDCADb
|64
|EURUSDb
|-9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.20 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +238.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Торговля на S&P500
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
USD
968
USD
USD
30
54%
170
83%
100%
6.55
1.95
USD
USD
22%
1:500