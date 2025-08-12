SinyallerBölümler
Aleksei Komlev

SP500 Trade

Aleksei Komlev
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
AMarkets-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
170
Kârla kapanan işlemler:
142 (83.52%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (16.47%)
En iyi işlem:
10.20 USD
En kötü işlem:
-8.64 USD
Brüt kâr:
391.70 USD (103 755 pips)
Brüt zarar:
-59.77 USD (49 293 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (238.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
238.00 USD (50)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
6.88
Alış işlemleri:
169 (99.41%)
Satış işlemleri:
1 (0.59%)
Kâr faktörü:
6.55
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
2.76 USD
Ortalama zarar:
-2.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-39.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.02 USD (8)
Aylık büyüme:
39.81%
Yıllık tahmin:
483.02%
Algo alım-satım:
54%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
48.22 USD
Maksimum:
48.22 USD (14.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.37% (48.22 USD)
Varlığa göre:
21.69% (69.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
S&P500.spot 157
S&P500 7
BTCUSD 3
AUDCADb 2
EURUSDb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
S&P500.spot 322
S&P500 -9
BTCUSD 19
AUDCADb 0
EURUSDb 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
S&P500.spot 62K
S&P500 -9.5K
BTCUSD 2.1K
AUDCADb 64
EURUSDb -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.20 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +238.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AMarkets-Real
0.08 × 51
ForexClub-MT5 Real Server
6.07 × 14
Торговля на S&P500
İnceleme yok
2025.09.19 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SP500 Trade
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
968
USD
30
54%
170
83%
100%
6.55
1.95
USD
22%
1:500
Kopyala

