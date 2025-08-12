SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SP500 Trade
Aleksei Komlev

SP500 Trade

Aleksei Komlev
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 75%
AMarkets-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
170
Profit Trade:
142 (83.52%)
Loss Trade:
28 (16.47%)
Best Trade:
10.20 USD
Worst Trade:
-8.64 USD
Profitto lordo:
391.70 USD (103 755 pips)
Perdita lorda:
-59.77 USD (49 293 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (238.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.00 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.42%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
6.88
Long Trade:
169 (99.41%)
Short Trade:
1 (0.59%)
Fattore di profitto:
6.55
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
2.76 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-39.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.02 USD (8)
Crescita mensile:
48.83%
Previsione annuale:
592.47%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.22 USD
Massimale:
48.22 USD (14.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.37% (48.22 USD)
Per equità:
21.69% (69.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
S&P500.spot 157
S&P500 7
BTCUSD 3
AUDCADb 2
EURUSDb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
S&P500.spot 322
S&P500 -9
BTCUSD 19
AUDCADb 0
EURUSDb 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
S&P500.spot 62K
S&P500 -9.5K
BTCUSD 2.1K
AUDCADb 64
EURUSDb -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.20 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +238.00 USD
Massima perdita consecutiva: -39.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AMarkets-Real
0.08 × 51
ForexClub-MT5 Real Server
6.07 × 14
Торговля на S&P500
Non ci sono recensioni
2025.09.19 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
