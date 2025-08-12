- Crescita
Trade:
170
Profit Trade:
142 (83.52%)
Loss Trade:
28 (16.47%)
Best Trade:
10.20 USD
Worst Trade:
-8.64 USD
Profitto lordo:
391.70 USD (103 755 pips)
Perdita lorda:
-59.77 USD (49 293 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (238.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
238.00 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.42%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
6.88
Long Trade:
169 (99.41%)
Short Trade:
1 (0.59%)
Fattore di profitto:
6.55
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
2.76 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-39.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.02 USD (8)
Crescita mensile:
48.83%
Previsione annuale:
592.47%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.22 USD
Massimale:
48.22 USD (14.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.37% (48.22 USD)
Per equità:
21.69% (69.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|S&P500.spot
|157
|S&P500
|7
|BTCUSD
|3
|AUDCADb
|2
|EURUSDb
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|S&P500.spot
|322
|S&P500
|-9
|BTCUSD
|19
|AUDCADb
|0
|EURUSDb
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|S&P500.spot
|62K
|S&P500
|-9.5K
|BTCUSD
|2.1K
|AUDCADb
|64
|EURUSDb
|-9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AMarkets-Real
|0.08 × 51
|
ForexClub-MT5 Real Server
|6.07 × 14
Торговля на S&P500
