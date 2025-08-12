SignauxSections
Aleksei Komlev

SP500 Trade

Aleksei Komlev
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 75%
AMarkets-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
170
Bénéfice trades:
142 (83.52%)
Perte trades:
28 (16.47%)
Meilleure transaction:
10.20 USD
Pire transaction:
-8.64 USD
Bénéfice brut:
391.70 USD (103 755 pips)
Perte brute:
-59.77 USD (49 293 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (238.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
238.00 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.54
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.42%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
6.88
Longs trades:
169 (99.41%)
Courts trades:
1 (0.59%)
Facteur de profit:
6.55
Rendement attendu:
1.95 USD
Bénéfice moyen:
2.76 USD
Perte moyenne:
-2.13 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-39.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.02 USD (8)
Croissance mensuelle:
48.83%
Prévision annuelle:
592.47%
Algo trading:
54%
Prélèvement par solde:
Absolu:
48.22 USD
Maximal:
48.22 USD (14.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.37% (48.22 USD)
Par fonds propres:
21.69% (69.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
S&P500.spot 157
S&P500 7
BTCUSD 3
AUDCADb 2
EURUSDb 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
S&P500.spot 322
S&P500 -9
BTCUSD 19
AUDCADb 0
EURUSDb 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
S&P500.spot 62K
S&P500 -9.5K
BTCUSD 2.1K
AUDCADb 64
EURUSDb -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.20 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 50
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +238.00 USD
Perte consécutive maximale: -39.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AMarkets-Real
0.08 × 51
ForexClub-MT5 Real Server
6.07 × 14
Торговля на S&P500
Aucun avis
2025.09.19 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
