Park Donghyeon

MA ICHI 1

Park Donghyeon
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 5%
Innohedge-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
578
Kârla kapanan işlemler:
165 (28.54%)
Zararla kapanan işlemler:
413 (71.45%)
En iyi işlem:
301.77 USD
En kötü işlem:
-17.80 USD
Brüt kâr:
6 184.65 USD (3 187 843 pips)
Brüt zarar:
-5 660.61 USD (2 795 502 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 076.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 088.06 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
45.73%
Maks. mevduat yükü:
2.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
286 (49.48%)
Satış işlemleri:
292 (50.52%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
37.48 USD
Ortalama zarar:
-13.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-384.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-384.19 USD (29)
Aylık büyüme:
-2.28%
Yıllık tahmin:
-27.63%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 293.50 USD
Maksimum:
1 543.77 USD (15.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.06% (1 543.77 USD)
Varlığa göre:
1.05% (113.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100 578
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100 524
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100 392K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +301.77 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +1 076.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -384.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Innohedge-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.88% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
