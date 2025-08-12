SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MA ICHI 1
Park Donghyeon

MA ICHI 1

Park Donghyeon
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 5%
Innohedge-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
578
Profit Trade:
165 (28.54%)
Loss Trade:
413 (71.45%)
Best Trade:
301.77 USD
Worst Trade:
-17.80 USD
Profitto lordo:
6 184.65 USD (3 187 843 pips)
Perdita lorda:
-5 660.61 USD (2 795 502 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 076.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 088.06 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
45.73%
Massimo carico di deposito:
2.33%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
286 (49.48%)
Short Trade:
292 (50.52%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
37.48 USD
Perdita media:
-13.71 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-384.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-384.19 USD (29)
Crescita mensile:
-3.19%
Previsione annuale:
-38.70%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 293.50 USD
Massimale:
1 543.77 USD (15.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.06% (1 543.77 USD)
Per equità:
1.05% (113.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100 578
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100 524
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100 392K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +301.77 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 29
Massimo profitto consecutivo: +1 076.39 USD
Massima perdita consecutiva: -384.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Innohedge-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.88% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
