Park Donghyeon

MA ICHI 1

Park Donghyeon
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 6%
Innohedge-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
568
Bénéfice trades:
164 (28.87%)
Perte trades:
404 (71.13%)
Meilleure transaction:
301.77 USD
Pire transaction:
-17.80 USD
Bénéfice brut:
6 168.58 USD (3 179 807 pips)
Perte brute:
-5 571.59 USD (2 753 369 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (1 076.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 088.06 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
44.73%
Charge de dépôt maximale:
2.30%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
281 (49.47%)
Courts trades:
287 (50.53%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
1.05 USD
Bénéfice moyen:
37.61 USD
Perte moyenne:
-13.79 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-384.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-384.19 USD (29)
Croissance mensuelle:
-2.52%
Prévision annuelle:
-32.07%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 293.50 USD
Maximal:
1 543.77 USD (15.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.06% (1 543.77 USD)
Par fonds propres:
1.05% (113.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100 568
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100 597
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100 426K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +301.77 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 29
Bénéfice consécutif maximal: +1 076.39 USD
Perte consécutive maximale: -384.19 USD

Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.88% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
