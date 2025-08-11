SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fxfibochart36
Reza Nuri

Fxfibochart36

Reza Nuri
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 169%
STPTrading-Server
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
506
Kârla kapanan işlemler:
409 (80.83%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (19.17%)
En iyi işlem:
177.90 USD
En kötü işlem:
-123.76 USD
Brüt kâr:
2 980.64 USD (280 996 pips)
Brüt zarar:
-1 188.65 USD (115 005 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (452.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
452.17 USD (66)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
45.91%
Maks. mevduat yükü:
15.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
198 (39.13%)
Satış işlemleri:
308 (60.87%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
3.54 USD
Ortalama kâr:
7.29 USD
Ortalama zarar:
-12.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-88.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-459.09 USD (7)
Aylık büyüme:
-44.43%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.57 USD
Maksimum:
675.76 USD (20.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.42% (675.76 USD)
Varlığa göre:
38.09% (440.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.z 506
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.z 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.z 166K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +177.90 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 66
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +452.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -88.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STPTrading-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

fx
İnceleme yok
2025.09.25 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 00:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 13:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fxfibochart36
Ayda 200 USD
169%
0
0
USD
642
USD
20
0%
506
80%
46%
2.50
3.54
USD
58%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.