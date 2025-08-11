SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fxfibochart36
Reza Nuri

Fxfibochart36

Reza Nuri
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 169%
STPTrading-Server
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
506
Profit Trade:
409 (80.83%)
Loss Trade:
97 (19.17%)
Best Trade:
177.90 USD
Worst Trade:
-123.76 USD
Profitto lordo:
2 980.64 USD (280 996 pips)
Perdita lorda:
-1 188.65 USD (115 005 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (452.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
452.17 USD (66)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
45.91%
Massimo carico di deposito:
15.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
198 (39.13%)
Short Trade:
308 (60.87%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
3.54 USD
Profitto medio:
7.29 USD
Perdita media:
-12.25 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-88.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-459.09 USD (7)
Crescita mensile:
-44.43%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.57 USD
Massimale:
675.76 USD (20.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.42% (675.76 USD)
Per equità:
38.09% (440.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.z 506
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.z 1.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.z 166K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +177.90 USD
Worst Trade: -124 USD
Vincite massime consecutive: 66
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +452.17 USD
Massima perdita consecutiva: -88.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STPTrading-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

fx
Non ci sono recensioni
2025.09.25 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 00:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 02:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 13:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fxfibochart36
200USD al mese
169%
0
0
USD
642
USD
20
0%
506
80%
46%
2.50
3.54
USD
58%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.